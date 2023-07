Polak brutalnie zweryfikowany w Hiszpanii. Znalazł nowy klub. Tam dobrze go znają

Piotr Parzyszek we wrześniu zeszłego roku podpisał kontrakt z Leganes, hiszpańskim drugoligowcem. Mimo że był jednym z najlepiej opłacanych zawodników, to przez cały sezon rozegrał tam zaledwie 324 minuty. Później hiszpańskie media określiły ten transfer jako "dziwaczny", a napastnik musiał rozglądać się za nowym klubem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Piotr Parzyszek wrócił do Holandii. Został zawodnikiem FC Emmen

Poszukiwana nie trwały długo, w czwartek 13 lipca pozyskanie Polaka potwierdziło FC Emmen. Umowa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku, klub zastrzegł sobie możliwość przedłużenia jej o kolejny rok.

Michał Kucharczyk opuszcza ekstraklasę. Sensacyjny kierunek. Trafi do mistrza

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że dla Parzyszka jest to powrót do Holandii. W wieku sześciu lat wyjechał do tego kraju wraz z rodziną. To tam zaliczył seniorski debiut jako zawodnik De Graafschap (2012-14 i 2016/17), później występował także w PEC Zwolle (2017/18). Jego bilans na holenderskich boiskach to 129 występów i 63 gole.

Poza tym 29-latek grał w Charltonie Athletic, Saint-Truidense, Randers, Frosinone, Piaście Gliwice oraz Pogoni Szczecin. Największy sukces odniósł w czasach gry w gliwickim zespole, z którym w sezonie 2018/19 zdobył mistrzostwo Polski. To on strzelił gola w meczu przesądzającym o mistrzostwie przeciwko Lechowi Poznań. Piast wygrał wtedy 1:0.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zwrot ws. walki o stadion w Białymstoku. Jagiellonia "skruszyła skałę"

Piotr Parzyszek piłkarzem FC Emmen. Powalczy o powrót do Eredivisie

Nowy klub Polaka w ostatnim sezonie był beniaminkiem Eredivisie. Zajął w niej 16. miejsce, przez co o utrzymanie musiał walczyć w barażach. W półfinałowym dwumeczu wygrał 3:1 z NAC Breda, lecz w finale uległ 1:4 Almere City i spadł do Eerste Divisie.