Cristiano Ronaldo zainwestował w nowy biznes. To jego wielka pasja

Cristiano Ronaldo przez lata był światową gwiazdą piłki nożnej. To przekłada się na astronomiczne zarobki, nie tylko z tytułu podpisywanych kontraktów z klubami, ale także współprac marketingowych. Pieniądze te zawodnik inwestuje w różne biznesy.

Cristiano Ronaldo inwestuje. Został udziałowcem platformy do handlu zegarkami

Portugalczyk właśnie został inwestorem Chrono24, czołowej internetowej platformy do handlu zegarkami. - Jako wieloletni kolekcjoner zegarków i stały użytkownik Chrono24 cieszę się, że mogę teraz zostać udziałowcem firmy. Chrono24 jednoczy miliony miłośników zegarków z całego świata, aby razem dzielili się pasją. To globalne zjednoczenie jest czymś, co dobrze znam i cieszę się, że mogę być jego częścią - powiedział cytowany przez eu-startups.com.

- Nikt tak jak Cristiano nie pokazuje światu pasji do luksusowych zegarków. (...) To w połączeniu z jego autentyczną, udowodnioną pasją do kolekcjonowania zegarków czyni go idealnym członkiem naszego zespołu - dodał Tim Stracke dyrektor generalny Chrono 24.

Ronaldo lubuje się w luksusowych zegarkach, ceny niektórych noszonych przez niego modeli wynoszą nawet kilka milionów złotych. Ponadto jest ambasadorem firmy Jacob&Co, która przygotowywała dla niego dedykowane modele, wspólnie stworzyli także limitowane serie Flight of CR7 i Heart of CR7.

Nie tylko zegarki. Cristiano Ronaldo inwestuje w różne biznesy

Portugalska supergwiazda ma ulokowane pieniądze w kilku innych branżach. Według "Marki" posiada sieć hoteli Pestana CR7, z obiektami w Madrycie, Lizbonie, Funchal i Nowym Jorku. Zainwestował także w klinikę transplantacji włosów Insparya, mającą punkty w Madrycie, Marbelli, Walencji, Mediolanie, Bilbao, Bradze czy Porto. Wiadomo też, że ma udziały w sieci restauracji Tatel serwującej kuchnię hiszpańską. Posiada także własną markę ubrań CR7 czy firmę zajmującą się wynajmem odrzutowców.

Ostatnio głośno było natomiast o innej inwestycji Portugalczyka, jaką byłą nowa woda mineralna, wprowadzona na rynek wraz z firmą URSU9. Produkt ma mieć specjalne właściwości, pozytywnie wpływające na jakość życia, lecz eksperci na łamach hiszpańskich mediów zakwestionowali te twierdzenia, a nawet zarzucili kłamstwo.