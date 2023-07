Sprowadzili do Bundesligi Polaka. Teraz mają obawy

Na początku lipca tego roku Szymon Włodarczyk odszedł z Górnika Zabrze i trafił do SK Sturm Graz za 3 mln euro. Ciekawostką jest, w poprzednim letnim oknie transferowym Legia Warszawa sprzedała zawodnika do śląskiej drużyn za 15 tys. euro. 20-letni napastnik mierzący aż 192 cm stał się jednym z najdroższych transferów w historii austriackiego klubu, przez co z reprezentantem Polski U-21 są wiązane ogromne nadzieje. Piłkarz zdążył już udzielić nieco dłuższego wywiadu, w którym opowiedział o przenosinach do nowej drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Szymon Włodarczyk porównał Ekstraklasę i austriacką Bundesligę. "Duża różnica"

Większość polskich piłkarzy, którzy odchodzą z Ekstraklasy na Zachód, zwraca uwagę na różnice w intensywności treningu. Z Szymonem Włodarczykiem nie jest inaczej. - Jest już duża różnica w sesjach treningowych w porównaniu do mojego czasu w Polsce. Ale myślę, że jak na razie idzie mi dobrze. Oczywiście cieszę się też, że wygraliśmy mecz testowy i od razu zdobyłem bramkę. Mam nadzieję, że w lidze będzie podobnie. Nie mogę się doczekać dalszych przygotowań i rozpoczęcia sezonu. Tutaj zawodnicy mają lepszą jakość przy piłce, przez co tempo ataku jest wyższe. W Polsce też ciężko trenowaliśmy, ale zauważyłem różnice - czytamy na łamach austriackiego "Kickera".

Najpiękniej położony stadion w Polsce zrównany z ziemią

Dlaczego 20-latek wybrał akurat SK Sturm Graz? Jego odpowiedź była bardzo logiczna i przemyślana. - Storm ma dla mnie plan. Klub lubi szkolić młodych napastników. To już było widać w przeszłości. Ponadto osoby odpowiedzialne wierzą, że mogę pomóc klubowi. Dlatego wybrałem Sturm. Nie chciałem jeszcze grać na najwyższym poziomie, chciałem zrobić pierwszy krok. Bardzo się cieszę, że trafiłem do tej ligi i mogę się tu dalej rozwijać - stwierdził Włodarczyk.

Po finalizacji transakcji polski napastnik stał się jednym z największych transferów w historii SK Sturm Graz, jednak nie odczuwa z tego powodu dodatkowej presji. - Gdybym ciągle myślał, że jestem jednym z najdroższych transferów wszech czasów, nie byłbym w stanie zagrać na 100 procent. Więc nie poddaję się tej presji. W zeszłym sezonie w Górniku Zabrze też byłem pod presją i potrafiłem sobie z tym poradzić - przyznał 20-latek.

Szykuje się sensacyjny powrót. Barcelona spogląda na byłą gwiazdę, grał jeszcze z Xavim

Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał również o Roberta Lewandowskiego, o którym Włodarczyk wypowiadał się w samych superlatywach. Co ciekawe, obaj panowie jeszcze nie mieli okazji do spotkania. - Wszystkiego mogę się od niego nauczyć. Dotyczy to jego gry pozycyjnej, wykończenia, prowadzenia piłki i wielu innych. To inny poziom. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł grać z nim w reprezentacji, a nawet na poziomie klubowym - powiedział nowy piłkarz SK Sturm Graz.

Kibice będą mieli problemy z nazwiskiem nowego napastnika? "Być może"

Na koniec Szymon Włodarczyk dostał nieco humorystyczne pytanie o trudność w wymawianiu jego nazwiska przez fanów austriackiej drużyny. 20-latek postanowił nieco uspokoić kibiców. - Być może za pierwszym razem będzie to trochę trudne dla fanów. Mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie łatwiej. Dla mnie nie jest to takie trudne (śmiech). Ale myślę, że będą mnie nazywać po prostu "Włoda" - zakończył były piłkarz Górnika Zabrze.