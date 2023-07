Messi wrzucił zdjęcie do sieci. Wtedy się zaczęło. Kibice patrzyli tylko na jedno [ZDJĘCIE]

Leo Messi już lada moment zostanie oficjalnie zaprezentowany, jako piłkarz Interu Miami. Argentyńczyk po niesamowitej karierze w FC Barcelonie i mało udanej przygodzie w PSG przenosi się do Stanów Zjednoczonych, żeby bardziej cieszyć się grą i nie być ciągle na świeczniku. - Mam ogromną chęć podjęcia nowego wyzwania. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych nie zmienia mojego podejścia. Dam z siebie wszystko dla mojego klubu i zagram na maksimum swoich możliwości - mówił 36-latek w jednym z ostatnich wywiadów.

Fani Leo Messiego zdziwieni wyglądem jego kolan. "Dlaczego tak wyglądają?"

We wtorek Messi wylądował już w Miami, ale przed wyjazdem na Florydę cieszył się wakacjami po rozegraniu ostatnich spotkań w czerwcowych meczach reprezentacyjnych. Argentyńczyk w mediach społecznościowych informował, że korzysta z uroków wolnego czasu.

Wydawać by się mogło, że w związku z tym nie wydarzy się nic niespodziewanego, ale uwagę internautów przykuł jeden element na jednym ze zdjęć Messiego. Mianowicie chodzi o jego kolana, które wyglądają dosyć nietypowo. "Dlaczego twoje kolana tak wyglądają?", "To tylko ja, czy jego kolana są zdeformowane?, "Stary, twoje kolana mają własne kolana" - to tylko kilka z komentarzy, zwracających uwagę na kształt tej części ciała siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

Uspokajające informacje ws. kolan Messiego przyniosło radio RAC1. "Nie jest to wada genetyczna, ani uraz. Wręcz przeciwnie" - czytamy. Rozgłośnia wyjaśnia, że widoczne "guzy" są efektem niezwykle rozwiniętego mięśnia czworogłowego uda, co jest wynikiem innej pracy mięśnia, niż u pozostałych piłkarzy. Fani Argentyńczyka mogą zatem spać spokojnie.