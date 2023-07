Mario Goetze i Andre Schuerrle otwierają wspólny biznes. "Ekscytujące"

Andre Schuerrle i Mario Goetze to przyjaciele z boiska, którzy w 2014 roku sięgnęli po puchar świata z reprezentacją Niemiec. Pierwszy z piłkarzy w 113. minucie w starciu z Argentyną ruszył lewą stroną boiska, dośrodkował piłkę wprost do Goetze, który po genialnym przyjęciu na klatkę wpakował ją do siatki. Teraz obaj piłkarze nie spotkają się na murawie, tylko w pizzerii.

Mario Goetze i Andre Schuerrle zainwestowali we wspólny biznes. "Ekscytujące"

Po zakończeniu piłkarskiej kariery koledzy z boiska postanowili zainwestować we wspólny biznes. Z informacji podanych przez niemiecki "Bild" wynika, że byli reprezentanci Niemiec dołączyli do grona właścicieli sieci pizzerii "Happy Slice". Pomimo tego, że interes działa dopiero od pięciu tygodniu, to już może pochwalić się 70 placówkami w aż 30 miastach.

- Szukam zajęcia poza piłką nożną. Ekosystem startupów jest dla mnie ekscytujący. Zwłaszcza gdy przyjrzymy się mu bliżej i z bardziej uważnym spojrzeniem - powiedział Goetze na łamach "Bilda". Okazuje się, że byli piłkarze nie są jedynymi inwestorami "Happy Slice". Swoich sił na rynku gastronomicznym próbują również prezenter telewizyjny Jens Knossalla i raper Luciano.

Andre Schuerrle zawiesił buty na kołku w 2020 roku w wieku zaledwie 30 lat. Jego ostatnim zespołem była Borussia Dortmund. W Bundeslidze Schuerrle dla różnych klubów rozegrał aż 207 meczów, w których zdobył 57 bramek. Z kolei Mario Goetze wciąż występuje w niemieckiej lidze. 31-latek jest ofensywnym pomocnikiem w zespole Eintrachtu Frankfurt.