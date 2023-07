Mieli największą frekwencję w ekstraklasie. Nagle bolesny upadek. Dziś III liga to sufit

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski został założony w 1929 roku. Poważne sukcesy klubu pojawiły się dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy jego głównym sponsorem została firma Huta Ostrowiec. W 1995 roku zespół awansował do ówczesnej II ligi, natomiast dwa lata później wywalczył promocję na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Była to pierwsza drużyna w historii województwa świętokrzyskiego, która mogła zagrać w I lidze, czyli obecnej ekstraklasie, dlatego nie dziwiło ogromne zainteresowania jej spotkaniami.

- Moje niezapomniane przeżycie, to jak zobaczyłem kibiców siedzących na okalających stadion drzewach, chcących obejrzeć mecz. Nie dość, że na stadionie był komplet ludzi, to jeszcze na jego koronie można było zobaczyć fanów - mówił w rozmowie na kanale nabramkepl ówczesny piłkarz KSZO, a obecnie trener Staru Starachowice, Tadeusz Krawiec.

Najwięcej kibiców na stadionie w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiło się 31 sierpnia 1997 roku, kiedy KSZO odniosło pierwsze historyczne zwycięstwo w ekstraklasie, pokonując Odrę Wodzisław Śląski 3:1. Na obiekcie zasiadło wówczas aż 12 tys. fanów. Średnia frekwencja na meczach wynosiła wtedy blisko dziewięć tysięcy, co było największym wynikiem w całych rozgrywkach.

KSZO Ostrowiec miał największą frekwencję w Ekstraklasie. Później przyszedł kryzys

Barwy zespołu reprezentowali wtedy piłkarze, którzy w późniejszych czasach występowali nawet w reprezentacji Polski. Są to m.in. Rafał Lasocki czy Mariusz Jop. Pomimo gigantycznego osiągnięcia, jakim bez wątpienia był awans do najwyższej ligi w Polsce, KSZO nie poradziło sobie w niej zbyt dobrze. Finalnie zajęło przedostatnie miejsce w tabeli wyprzedzając jedynie dzisiejszego mistrza Polski Raków Częstochowa i spadło do II ligi. Po trzech latach zespół powrócił do elity.

Rozpoczęcie sezonu 2001/02 było dla klubu katastrofą, ponieważ panująca w Polsce powódź nawiedziła ostrowiecki stadion, kompletnie go zalewając. - Boisko było pod wodą, abstrakcyjna sytuacja - mówił Marcin Wróbel, który wtedy bronił barw KSZO. Udało się jednak zażegnać kryzys i powrócić na obiekt. Ostatecznie drużyna wywalczyła utrzymanie, ale nie udało się tego dokonać w następnych rozgrywkach.

Głównym powodem okazały się problemy finansowe, ponieważ dotychczasowy sponsor Huta Ostrowiec wycofał się ze wspierania zespołu. Zirytowani brakiem otrzymywanego wynagrodzenia piłkarze popadli w konflikt z zarządem, czego efektem były złożone do PZPN-u wnioski o rozwiązanie kontraktów. Zostały one odrzucone, więc zawodnicy udali się na zwolnienia lekarskie, rozpoczynając tzw. aferą grypową, na której czele miał rzekomo stanąć znany obecnie szkoleniowiec, Piotr Stokowiec. KSZO przystąpiło do rundy rewanżowej stawiając na niedoświadczoną młodzież, przez co przegrało wszystkie mecze rundy rewanżowej.

Pojawienie się Mirosława Stasiaka. Korupcja i degradacja do III ligi

Kilka miesięcy później w styczniu 2004 roku Stowarzyszenie Piłki Nożnej KSZO ogłosił upadek. Z okazji skorzystał właściciel II-ligowego Stasiaka Opoczno Mirosław Stasiak, który przeniósł zespół do Ostrowca i zmienił nazwę na KSZO Celsa Ostrowiec Świętokrzyski, zawierając w niej nowego sponsora firmę Celsa, czyli właściciela Huty Ostrowiec. Dwa lata później wydział dyscypliny PZPN zawiesił menadżera KSZO Mariusza Łaskiego w związku z aferą korupcyjną. Zatrzymano również Stasiaka, któremu postawiono zarzuty kupowania meczów.

W lutym 2007 roku wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec sześciu polskich klubów, w tym oczywiście KSZO, któremu udowodniono ustawienie 16 spotkań ligowych. Zespół został zdegradowany do III ligi, musiał zapłacić karę 50 tys. złotych, a ponadto rozpoczął kolejne rozgrywki z sześcioma ujemnymi punktami. Niedługo później Stasiak odsprzedał 99 procent akcji zespołu, a nowym właścicielem została niemiecko-szwajcarska firma "Voge", która zaledwie rok później wycofała się z projektu. W 2011 roku klub KSZO S.S.A. ogłosił upadłość, a w jego miejsce powstało KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.

Obecne czasy. Fuzja z Jandarem Bodzechów i powrót do III ligi

Ówczesny prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński wziął sprawy w swoje ręce i doszedł do porozumienia z prezesem klubu Jandaru Bodzechów ws. fuzji obu zespołów. W sezonie 2012/13 KSZO pewnie zwyciężyło rozgrywki IV ligi i wywalczyło awans.

Od tamtej pory co roku znajduje się w czołówce III ligi, ocierając się niekiedy nawet o pierwsze miejsce dające promocję do II ligi. W ubiegłym sezonie zajęło czwartą lokatę, pokonując w rundzie wiosennej m.in. rezerwy Cracovii, Korony Kielce czy też beniaminka II ligi Stal Stalową Wolę. Obecnym trenerem zespołu jest Rafał Wójcik.