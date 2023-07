Vadis Odjiidja-Ofoe znalazł nowy klub. Ależ prezentacja. "Matrix" [WIDEO]

Vadis Odjiidja-Ofoe w sezonie 2016/17 był prawdziwym liderem Legii Warszawa i być może najlepszym zawodnikiem całej ekstraklasy. Belg trafił do Polski z angielskiego Norwich i od razu udowodnił swój piłkarski kunszt. W trakcie całej przygody ze stołecznym klubem rozegrał 42 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował 14 asyst. Latem 2017 roku przeniósł się do Olympiakosu Pireus. Później przez pięć lat występował w KAA Gent.

Vadis Odjiidja-Ofoe ma nowy klub. Mistrzowska prezentacja

W środę 12 lipca Hajduk Split poinformował o podpisaniu umowy z Vadisem. 34-latek trafił do Chorwacji na zasadzie wolnego transferu i podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Kierunek może wydawać się nieco zaskakujący, jednak sam Belg jest pewny swojej decyzji. - Po rozmowie z trenerem i działaczami czułem się bardzo dobrze. Oni wyjaśnili mi wielkość tego klubu i jego ambicje. Spodobało mi się to, co usłyszałem i dlatego tu jestem - przyznał cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Zaskakuje nie tylko kierunek, ale też... sposób prezentacji nowego zawodnika przez Hajduka Split. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie ze sceną rodem z "Matrixa" z udziałem pomocnika. Trzeba przyznać, że Chorwaci popisali się niemałą kreatywnością.

Vadis Odjiidja-Ofoe zaprezentowany. "To twoja ostatnia szansa"

- To twoja ostatnia szansa. Później nie ma powrotu - powiedział na nagraniu mężczyzna siedzący naprzeciwko do Vadisa i dodał: - Złap za tą rękę (i wyciągnął lewą dłoń - przyp. red), a obudzisz się w swoim łóżku w Belgii. Weź niebieską i czerwoną tabletkę - zostaniesz w Dalmacji, a ja pokażę Ci jak wygląda historia miłości do Hajduka - zwrócił się do piłkarza. Było to rzecz jasna nawiązanie do kultowych scen z "Matrixa", gdy główny bohater Neo, musi zdecydować, czy chce nadal wieść życie w sztucznym świecie kontrolowanym przez maszyny, czy zobaczyć, jak wygląda prawdziwy świat i dołączyć do bojowników o wolność. Piłkarz zdecydował się na wspomniane tabletki i został przedstawiony jako nowy gracz drużyny.

Kibice byli pod wrażeniem nagrania i sposobu prezentacji Vadisa. "Genialne", "To naprawdę światowy poziom, zarówno pod względem wydajności, jak i kreatywności" - czytamy.

Hajduk Split w ubiegłym sezonie został wicemistrzem Chorwacji. Tym samym powalczy o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Pierwsze mecze rozegra w IV rundzie eliminacji.