Legia Warszawa zgarnie miliony. Kapitalne informacje dla klubu

Sebastian Szymański przeszedł z Dynama Moskwa do Fenerbahce Stambuł za 9,75 mln euro plus bonusy. Według najnowszych doniesień część tej kwoty trafi do Legii Warszawa, która miała zapewnione kilkanaście procent od następnego transferu.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Legia zarobi na transferze Szymańskiego

W 2019 r. Szymański przeszedł z Legii do Dynama za 5,5 mln euro, ale chciał po latach na dobre opuścić Moskwę. Była możliwość, by w sezonie 2023/2024 występował w Feyenoordzie Rotterdam, w którym spędził miniony sezon na wypożyczeniu. Mimo tego, że Holendrzy byli bardzo zadowoleni z występów polskiego pomocnika, to nie zdecydowali się aktywować klauzuli wykupu ustalonej na kwotę 10 mln euro. Próbowali wynegocjować zmniejszenie ceny, ale rozmowy z Dynamem nie poszły po ich myśli.

Do gry wkroczyło Fenerbahce, które zapłaciło za Szymańskiego niecałe 10 mln euro. Razem z bonusami całość ma zamykać się w kwocie 15 mln euro.

Nieoczekiwany zwrot ws. Krzysztofa Piątka. Znalazł się chętny. Oferta życia

Według portalu meczyki.pl część tej kwoty trafi do Legii Warszawa. Cztery lata temu, sprzedając Szymańskiego do Dynama, "Wojskowi" zapewnili sobie co najmniej 15 procent od sprzedaży Polaka z moskiewskiego klubu.

Procent jest naliczony od podstawowej kwoty transferu, czyli w tym wypadku od 9,75 mln euro. W związku z tym na konto Legii trafi 1,43 mln euro. Pierwotnie tureckie media pisały o 11 mln podstawy za transfer Szymańskiego. Licząc procent od tej kwoty, Legia miałaby ponad 200 tys. euro więcej.

Widzew dopiął swego, a kibice narzekają. Ujawniamy kulisy

Transfermarkt wycenia Szymańskiego na 18 mln euro, więc trafił do Fenerbahce za nieco ponad połowę podawanej wartości. W sezonie 2022/2023 zagrał 40 spotkań dla Feyenoordu, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował siedem asyst. Zdobył mistrzostwo Holandii i dotarł do półfinału Ligi Europy.