Ojciec Krychowiaka zabrał głos ws. konfliktu z Jaroszewskim. Tak zareagowała rodzina

Słyszysz reprezentacja Polski, myślisz afera. Niedawno opinia publiczna żyła aferą premiową, która wstrząsnęła kadrą podczas mundialu w Katarze. Tamten temat ucichł, ale pojawił się nowy. Kilka dni temu Onet poinformował, że Grzegorz Krychowiak oskarżył lekarza reprezentacji Jacka Jaroszewskiego o oszustwo. Chodzi o potajemne przejęcie kontroli nad jedną z ich spółek. We wspólny biznes w postaci kliniki medycznej piłkarz miał zainwestować kilka milionów złotych.

Piłkarz złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 296 Kodeksu Karnego, który mówi o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym. Teraz sprawą zajmie się prokuratura, a być może w dalszej kolejności także sąd.

"Nie będę komentował sprawy, dajmy spokojnie pracować prokuraturze i prawnikom" - napisał na Facebooku Krychowiak. A teraz głos w tej sprawie zabrał jego ojciec - Edawrd.

- Cała rodzina jest mocno poruszona tą sprawą. Mój syn został pozbawiony kontroli nad spółką i stracił mnóstwo pieniędzy, które włożył w interes z doktorem Jaroszewskim. Poczekajmy na rozwój sytuacji. Dziś trudno coś wyrokować. Na pewno cała sprawa nie wygląda zbyt ciekawie. Pewne jest tylko, że dla mojego syna ta inwestycja zakończyła się potężną stratą finansową i biznesowym fiaskiem. A jak to się potoczy dalej? Tak jak Grzesiek napisał w mediach społecznościowych, dajmy pracować organom ścigania. Niech to one ustalą, kto miał rację - powiedział "Faktowi" Edward Krychowiak.

I dodał: - Prawdą jest, że Grzesiek i jego starszy brat Krzysztof, który został przez drugą stronę pozbawiony funkcji prezesa, stracili kapitał zainwestowany przez Grzesia w spółkę.

Co z karierą Krychowiaka?

Krychowiak rozstał się definitywnie z rosyjskim Krasnodarem, z którym miał ważną umowę do czerwca 2024 roku. Dzięki temu może teraz podpisać umowę z dowolnym klubem bez kwoty odstępnego. 33-latek miał pozostać w saudyjskim Al-Shabab, gdzie w minionym sezonie rozegrał 35 meczów, ale nagle do gry o pomocnika reprezentacji Polski włączyła się Abha, której nowym trenerem jest Czesław Michniewicz.