Nieoczekiwany zwrot ws. Krzysztofa Piątka. Znalazł się chętny. To może być oferta życia

Krzysztof Piątek poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Salernitanie, w której barwach rozegrał 33 mecze, zdobył pięć goli i zaliczył cztery asysty. Włosi nie zdecydowali się na wykupienie napastnika i wrócił on do Herthy Berlin. Klub ze stolicy Niemiec nie wiąże z Polakiem przyszłości i nie zabrał go nawet na przedsezonowe zgrupowanie w Austrii. Wszystko wskazuje na to, że Piątek będzie musiał poszukać nowego pracodawcy.

Krzysztof Piątek trafi do Arabii Saudyjskiej? Rozmowy mają ruszyć w najbliższych dniach

Napastnik reprezentacji Polski w przeszłości był łączony z Hellasem Verona i powrotem go Genoi. Były klub miał być chętny, by sprowadzić napastnika ponownie, ale na przeszkodzie stanęły kwestie finansowe. Portal Meczyki informuje, że znalazł się jednak zespół gotowy sprostać oczekiwaniom Piątka.

Ma być nim saudyjskie Al Khaleej. Drużyna z miasta Sajhat z pewnością nie jest potęgą w Saudi Pro League, w której ledwo utrzymała się w poprzednim sezonie. Rozgrywki zakończyła na 14. miejscu z przewagą trzech punktów nad strefą spadkową. Klub, do którego trafił niedawno Pedro Rebocho z Lecha Poznań, miałby zapewnić Piątkowi satysfakcjonująca pensję. Obecnie w Hercie zarabia około 3,5 miliona euro.

Między stronami nie było jeszcze konkretnych rozmów, ale Al Khaleej z pewnością jest zainteresowane Polakiem. Przedstawiciele klubu mają w najbliższych dniach przylecieć do Turcji i tam mogą rozpocząć negocjacje w sprawie transferu.

Al Khaleej nie należy do czwórki wielkich klubów z państwowego Public Investment Fund i nie ściąga gwiazd pokroju Karima Benzemy, czy Cristiano Ronaldo. Jednak liga arabska ciągle się wzmacnia i poszukuje kolejnych zawodników i trenerów z Europy. Piątek nie byłby jednym Polakiem w Arabii Saudyjskiej, ponieważ niedawno trenerem Abha Club został Czesław Michniewicz. Media informują również o zainteresowaniu Piotrem Zielińskim se strony Al-Ahli.