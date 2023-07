Rząd bierze się za patologię w polskiej piłce. Piłkarze mogą trafić do więzienia

W tym momencie prace nad zmianą Ustawy o sporcie są na etapie konsultacji. Poprawki trafiłyby także do Kodeksu Karnego.

Rząd chce zmienić Ustawę o sporcie. Poprawka dotyczy sędziów

Głównym założeniem przygotowywanej nowelizacji Ustawy o sporcie jest większa ochrona sędziów sportowych. Szczególnie narażeni na akty przemocy są sędziowie w niższych ligach piłkarskich. Patologiczne przypadki agresji słownej i fizycznej w stronę arbitrów na meczach pokazaliśmy w serialu Krzysztofa Smajka "Sędzia Wróg". Odcinki tej produkcji są dostępne na Sport.pl i naszym kanale YouTube.

Poprawka do Ustawy o Sporcie ma dodać punkt dotyczący artykułu 115. Kodeksu Karnego, który klasyfikuje poszczególne zawody i stanowiska do kategorii funkcjonariuszy publicznych. Należą do nich m.in. politycy, pracownicy instytucji prawnych, administracji rządowej, samorządów, organu kontroli, instytucji porządku publicznego i wojskowi. Za sprawą nowelizacji do tej grupy mają zostać dodani sędziowie sportowi.

W związku z dodaniem sędziego sportowego do grupy funkcjonariuszy publicznych, za jakikolwiek atak słowny i cielesny ze strony m.in. sportowców, kibiców i działaczy wymierzony w kierunku arbitra będzie grozić kara więzienia. Zachowania te będą rozpatrywane na podstawie z art. 222 KK, który dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Brzmi on następująco:

"§1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli czyn określony w §1. wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia."

Według portalu meczyki.pl w opracowywanej nowelizacji ma zostać wyszczególnione jeszcze "znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną". Za ten czyn mają grozić kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Oprócz tego Ministerstwo Sportu i Turystyki chce zaznaczyć w swojej poprawce, że sędzia sportowy jako funkcjonariusz publiczny ma prawo skorzystać z ochrony prawnej "podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska". Najprościej mówiąc, sprawa może trafić do prokuratury i sądu także wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce poza godzinami wydarzenia sportowego i czasem pracy sędziego.

Trwają jeszcze prace konsultacyjne nad nowelizacją ustawy i nie wiadomo, kiedy zostanie ona skierowana do Sejmu.