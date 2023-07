Sebastian Szymański w nowym klubie! Wyciekło zdjęcie

Sebastian Szymański do Feyenoordu trafił w lipcu 2022 roku, gdy przeszedł na wypożyczenie z Dynama Moskwa. Rosyjski zespół opuścił niedługo po inwazji tamtejszego kraju na Ukrainę. Piłkarz w Holandii prezentował się bardzo dobrze, jednak do transferu definitywnego nie doszło. Skorzystał na tym inny klub.

Szymański w Fenerbahce. Wielka kasa za Polaka

Feyenoord liczył na to, że Szymańskiego uda się ponownie wypożyczyć i być może wtedy sprowadzić na stałe. Transfer gotówkowy nie wchodził w grę, gdyż mistrzowie Holandii nie byli chętni do płacenia wielu milionów euro Rosjanom. Do wypożyczenia ostatecznie też nie doszło. Do gry o pomocnika reprezentacji Polski włączył się inny klub, dzięki któremu Polak uniknął powrotu do Moskwy.

Po Szymańskiego zgłosiło się Fenerbahce, o którego zainteresowaniu media pisały od kilku dni. Mistrz Turcji za 24-latka ma zapłacić Dynamu Moskwa około ośmiu milionów euro + bonusy. Na takim transferze sporo zarobić ma także Legia Warszawa, której Szymański jest wychowankiem. Mówi się, że może być to nawet około miliona euro.

Plotki o przenosinach Sebastiana Szymańskiego do Fenerbahce potwierdziły się w środę. Dziennikarze portalu Meczyki.pl opublikowali zdjęcie piłkarza w koszulce nowego klubu ze swoim nazwiskiem.

Na fotografii w towarzystwie pomocnika widać też Damiana Paziewskiego, przedstawiciela reprezentującej Szymańskiego agencji UNIDOS, do której należą także tacy zawodnicy jak Karol Świderski czy Michał Karbownik.

Kilka dni temu Fenerbahce Stambuł znalazło się w ogniu krytyki po tym, gdy turecki klub zdecydował się wziąć udział w turnieju towarzyskim PARI Premier Cup, rozgrywanym na terenie Rosji. "Krwawe pieniądze Gazpromu przyćmiły wszystko. Odebrały wam honor i sumienie. Przecież rosyjskie pociski codziennie zabijają naszych cywili, cały świat zjednoczył się przeciwko agresji i masowym mordom. Inaczej postąpił wasz klub. Przyjmujecie krwawe jałmużny od sponsorów terroryzmu" - skomentowało uczestnictwo Fenerbahce w turnieju ukraińskie Dynamo Kijów.