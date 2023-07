Burza wokół książki o Lewandowskiej. Człowiek "Lewego" ostrzega autorkę

Na środę 26 lipca zaplanowano premierę nieautoryzowanej książki o Annie Lewandowskiej pt. "Imperium Lewandowska", której autorką jest Monika Sobień-Górska - prywatnie żona satyryka Roberta Górskiego. Z pozycji dowiemy się m.in. o historiach z dzieciństwa popularnej influencerki, początkach jej sportowej kariery czy kulisach budowy wielkiego biznesowego imperium. Otoczenie Lewandowskich przyznaje, że nie ma pojęcia, co dokładnie pojawi się w tej lekturze.

Menedżer Lewandowskiej o nowej książce: Byliśmy zaskoczeni

W rozmowie z "Faktem" menedżer Anny Lewandowskiej przyznał, że książka wywołała niemałe zaskoczenie w środowisku celebrytki, a sama bohaterka nie wie, czego spodziewać się po przyszłej publikacji. - Byliśmy zaskoczeni informacją o tym, że powstała książka o biznesach Anny Lewandowskiej. Nie znamy treści książki, ale wiemy, że prace nad nią zostały ukończone, ponieważ jej autorka zwróciła się do Anny Lewandowskiej z prośbą o wywiad. Mimo wcześniejszych wątpliwości Ania zgodziła się na rozmowę o swojej działalności, planach biznesowych i życiu w Barcelonie - wyjaśnił Tomasz Zawiślak.

Oprócz tego z wypowiedzi menedżera 34-latki można wywnioskować, że Lewandowscy nieco obawiają się zawartości lektury i zapowiadają, że jeśli znajdą się w niej "niewygodne" treści, reakcja będzie natychmiastowa.

- Z niecierpliwością więc czekamy na książkę i mamy nadzieję, że takich fragmentów, które będą wzbudzać wątpliwości lub wprowadzać czytelnika w błąd będzie jak najmniej. W tym pierwszym przypadku zdajemy sobie oczywiście sprawę, że choć każdy ma jakiś obraz siebie, to ktoś inny może nas inaczej oceniać. Jeśli jednak pojawią się nieprawdziwe informacje w publikacji, będziemy stanowczo reagować. Biorąc pod uwagę poprzednią książkę autorki, domyślamy się, że pewnie także tutaj będą pojawiać się anonimowi rozmówcy. Mam nadzieję, że autorka przyśle nam książkę jeszcze przed premierą - zakończył Zawiślak. Czy Anna Lewandowska ma się czego bać?

Autorka książki prześwietliła dzieciństwo Anny Lewandowskiej. "Pewne elementy nie do końca pasowały"

W obszernym wywiadzie dla wspomnianego "Faktu" Monika Sobień-Górska bardzo precyzyjnie opowiedziała o tym, czego można spodziewać się w książce "Imperium Lewandowska" oraz podziękowała samej bohaterce za długą, autoryzowaną rozmowę.

- Początkowo Lewandowska, nie była nastawiona entuzjastycznie, ale ostatecznie zgodziła się udzielić mi obszernego wywiadu, za co bardzo jej dziękuję. Poleciałam do Barcelony, tam rozmawiałyśmy kilka godzin. Ten wywiad, to jedyna autoryzowana część książki. Pozostałej treści Anna Lewandowska jeszcze nie zna, tym bardziej jestem jej wdzięczna za wywiad. Wzbudza to mój ogromny szacunek, bo moim zdaniem niewiele osób publicznych zdecydowałoby się na taki krok. Jest to przecież pewnego rodzaju ryzyko - podkreśla Monika Sobień-Górska.

Autorka zwróciła jednak uwagę na to, w jaki sposób Anna Lewandowska opowiada o swoim dzieciństwie. Zagłębiając się w temat, pewne historie zaczęły być dla niej nieco zaskakujące.

- Przedstawia się jako dziewczyna z sąsiedztwa, która ciężką pracą dorobiła się wielkiej fortuny. Próbowałam to zbadać, bo pewne elementy tej układanki nie do końca pasowały. Szybko dotarłam do informacji, które ewidentnie wskazują na to, że Lewandowska, wtedy jeszcze Stachurska, pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny. Skąd więc te opowieści o dziurawych butach i Caritasie, który pomagał jej rodzinie? Zagadkę rozwiązuję w książce - zdradziła pisarka.