Leo Messi i Shakira na ustach całego świata. Tego jeszcze nie było

Uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii, Leo Messi nie przedłużył umowy z Paris Saint-Germain. Zdaniem "L’Equipe", ojciec piłkarza, Jorge Messi, nie dogadał się z władzami francuskiego klubu i odrzucił ich nową ofertę kontraktu już na wstępnym etapie. W mediach spekulowano, próbując przewidzieć, w którym klubie Messi będzie kontynuował karierę. Najczęściej wymieniano FC Barcelonę oraz kluby z Arabii Saudyjskiej, jako potencjalne miejsca nowej pracy Argentyńczyka. Ostatecznie wybrał on inny kierunek - Inter Miami. W ubiegłym miesiącu zapowiedział, że dołączy do amerykańskiego zespołu, występującego w MLS po wygaśnięciu kontraktu z PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Messi niebawem przywita się z kibicami nowego klubu. Znamy datę prezentacji

Prezentacja słynnych i cenionych zawodników stała się już tradycją. Nie inaczej będzie w przypadku Leo Messiego, którego z niecierpliwością wyczekują fani. Inter Miami oficjalnie ogłosił, że przedstawienie swojej nowej gwiazdy odbędzie się w niedzielę, 16 lipca, o godzinie 20:00 czasu lokalnego. Wydarzenie ma obfitować w "ekscytującą rozrywkę, przemówienia na boisku i nie tylko" - czytamy w komunikacie wystosowanym przez amerykański klub.

Sabalenka w półfinale Wimbledonu. Jest jedno zwycięstwo od fotelu liderki rankingu [ZAPIS RELACJI]

Będzie show! Shakira zaśpiewa na prezentacji Messiego

Co ciekawe, swoją rolę na prezentacji będzie miała również znana z takich hitów jak "Whenever, Wherever" i "Hips Don’t Lie", Shakira. Kolumbijska wokalistka rozstała się z byłym klubowym kolegą Leo Messiego Gerardem Pique w otoczce skandalu. Mężczyzna zdradzał ją bowiem z o połowę młodszą kobietą. Shakira próbuje zapomnieć o przeszłości i układa sobie życie na nowo w Stanach Zjednoczonych.

Debiut Messiego w Interze zaplanowano na 21 lipca w meczu Leagues Cup, turnieju drużyn z USA i Meksyku, przeciwko meksykańskiej ekipie Cruz Azul. W minionych rozgrywkach amerykański zespół zakończył kampanię na ostatnim miejscu.