Obraniak odrzucił życiową szansę. "Pozostaje ogromny żal"

Ludovic Obraniak w 2009 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, do której sprowadził go Leo Beenhakker. Pomocnik ma polskie korzenie i uzyskał w 2009 roku polski paszport. Łącznie w kadrze rozegrał 34 spotkania i zdobył sześć goli. Wystąpił także na Euro 2012. W 2013 roku sam zrezygnował z gry w kadrze z powodu konfliktu z Waldemarem Fornalikiem i zapowiedział, że dopóki ten będzie selekcjonerem, on w reprezentacji nie zagra. Ostatecznie w 2014 roku zakończyła się jego przygoda z orzełkiem na piersi.

Ludovic Obraniak mógł trafić do MLS. Sensacyjne wyznanie piłkarza

W karierze klubowej Obraniak, który dziś jest ekspertem francuskiej telewizji, grał m.in. w Bordeaux, Werderze Brema czy też AJ Auxerre. Jak się okazuje, w 2014 roku miał możliwość przejścia do amerykańskiej MLS. - Miałem dołączyć do Kansas City po pierwszym rok gry u w Bremie. Właśnie zostali mistrzami - przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Fernando Santos zmienił najbliższe plany. Krótka wycieczka

Co więc sprawiło, że Obraniak nie zagrał w lidze amerykańskiej? Poszło o pieniądze, a konkretnie... walutę. - Złożyli mi ofertę w dolarach. Chciałem w euro… W tamtym czasie dolar i euro nie były na tym samym poziomie. Pomyślałem więc, że jak trochę podyskutujemy, to znajdziemy margines negocjacji… Tylko że tam to tak nie działa - wyjawił.

Były piłkarz przyznał, że do dziś żałuje, że nie doszło do transferu. - Pozostaje ogromny żal. Ogromny żal, że nie udało mi się dołączyć do tej ligi, tym bardziej że moja żona mieszkała przez 16 lat w Stanach Zjednoczonych i lepiej mówi po angielsku niż po francusku… Naprawdę mieliśmy plany, aby tam żyć - przyznał.

Afera za aferą wokół reprezentacji Polski. "Nie mamy na to wpływu"

Nasz były reprezentant zdradził też, czym jego zdaniem MLS wyróżnia się na tle innych lig. - Ich trener przyjechał do mnie do domu w Bremie na dwa, trzy dni, żeby zobaczyć, jak żyję, moje otoczenie… Tam człowiek jest prawie ważniejszy niż zawodnik. Więc odrzuciłem ofertę dolara i faktycznie wtedy sprawa faktycznie została zamknięta - zakończył 39-latek.