Rozgrywki klubowe i reprezentacyjne dobiegły już końca, a Robert Lewandowski od kilku dobrych tygodni nie schodzi z czołówek polskich portali. Miniony sezon był bardzo udany dla napastnika FC Barcelony. Robert Lewandowski w swojej debiutanckiej kampanii sięgnął z hiszpańskim zespołem po pierwsze mistrzostwo od czterech lat. Zdobył też trofeum Pichichi, które jest przyznawane dla najlepszego strzelca LaLigi. Jednak nie potrafił przełożyć formy klubowej na kadrę, za co był często krytykowany przez kibiców reprezentacji Polski.

Teraz Polak swój wolny czas przeznacza na odpoczynek. W miniony weekend Anna i Robert Lewandowscy wyprawili huczną imprezę w malowniczej Toskanii, na której nie zabrakło plejady gwiazd. Na uroczystości małżeństwo odnowiło przysięgę małżeńską z okazji 10. rocznicy ślubu.

Naturalnie cała ceremonia została dopracowana w najmniejszych szczegółach. W sieci pojawiły się zdjęcia i filmiki z wielkiej imprezy. Zdecydowanie ciekawiej przyjęcie prezentowało się jednak od kulis. Nie zabrakło popisów tanecznych i wokalnych, a punktem kulminacyjnym była zmysłowa bachata zaprezentowana przez małżeństwo na parkiecie. Mało kto spodziewał się, że Lewandowski pokaże kilka kocich ruchów.

Robert Lewandowski pokazał się w nowej stylizacji. Nie wszystkim spodobał się jego styl

Po szalonym weekendzie Lewandowscy postanowili przedłużyć swoje wakacje we Włoszech. We wtorek Anna wstawiła post na Instagrama ze słonecznej Toskanii, w którym ogłosiła zakończenie wyzwania "Hot Summer Challenge". Z kolei kilka godzin później, Lewandowski pochwalił się zdjęciami w sieci z urlopu. Strój, który napastnik FC Barcelony miał na sobie, nie wszystkim fanom przypadł do gustu.

"Wujek na rybach", "Trochę jak Janusz nad Bałtykiem", "Rolnik szuka żony", "Ale masz czape Robert!!", "Wygląda tak samo jak gra", "Robert, napierw taniec, teraz taka fotka, co będzie kolejne?", "Harry Kane lalalala" - komentowali internauci.