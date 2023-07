Nowy piłkarz Legii wyruszył w świat w wieku 12 lat. Ale czegoś takiego nie widział

Juergen Elitim gra na pozycji środkowego pomocnika. Właśnie w tej roli występował m.in. w Watfordzie oraz Racingu Santander. - Legia to największy klub w Polsce - powiedział w pierwszym wywiadzie z oficjalną stroną klubową. 23-latek mimo młodego wieku ma już za sobą całkiem bogate CV i sporo przeżyć. Na europejskie boiska trafił już w wieku lat 18.

Miał okres dużej tułaczki po klubach, Granada, Watford czy Racing Santander to te bardziej znane z nich. Zwiedził niejedną szatnię, więc jest przyzwyczajony do szybkiej aklimatyzacji. W Legii dodatkowo pomoże mu w tym fakt, że w zespole są piłkarze mówiący w jego języku - Mamy graczy hiszpańskojęzycznych, to będzie dla mnie pomocne w pierwszych dniach. Miałem już okazję poznać chłopaków z Hiszpanii, świetnie mnie przywitali - powiedział.

12-latek wyruszył robić karierę. 800 kilometrów od domu i rodziców. Teraz trafił do Legii

Dom i rodzinne strony opuścił już w wieku 12 lat, przenosząc się do odległej o 800 kilometrów akademii piłkarskiej - Spotkania z rodziną były przez to mocno utrudnione. Chciałem jednak zostać profesjonalnym zawodnikiem i byłem gotów na takie poświęcenia. Po trzech sezonach zostałem piłkarzem Leones FC. Łatwo nie było, przyznaję. To było niczym proces szybszego dojrzewania - opowiadał w wywiadzie udzielonym TVP Sport.

Mimo sporej dawki futbolowego życia, pewnej rzeczy Elitim nie widział nigdzie, poza Legią. Chodzi o kibiców i sposób ich podejścia do wspierania klubu - Widziałem filmiki na YouTube i w klubie też mi o tym mówiono. Oglądając różne filmy dostrzegłem to, że śpiewy trwają cały mecz. Słyszałem też, że wspieranie klubu wykracza poza stadion, a same mecze w Warszawie to spektakl tworzony przez kibiców - stwierdził w rozmowie z Legia.net.

- Czytałem również, że kibice jeżdżą za Legią na wyjazdy w dużych grupach. Szybko się to potwierdziło. Nawet na meczach towarzyskich w Austrii byli kibice Legii i głośno krzyczeli. Oczywiście Racing i Deportivo mają fajną atmosferę na meczach, ale nie zdarzyło się, żeby ktoś jeździł za klubem, aby obejrzeć sparing - zakończył Kolumbijczyk, który już strzelił gola dla warszawskiego klubu w sparingu z Karabachem.