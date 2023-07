Media: Zaskakujący ruch UEFA ws. Euro 2032. Polacy już to przerabiali

Nie tak dawno Europa żyła meczami kwalifikacyjnymi do Euro 2024 w Niemczech. Nie jest natomiast jasne, kto zorganizuje kolejne turnieje o mistrzostwo Europy. Kandydaci zgłosili się do UEFA, która może zdecydować się na nietypowy ruch.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Włochy i Turcja wspólnie zorganizują Euro 2032? Taki pomysł ma UEFA

O zorganizowanie mistrzostw Europy w 2028 i 2032 roku ubiegają się Turcy. W przypadku drugiego z tych turniejów ich konkurentami są Włosi, lecz z ustaleń włoskiego dziennika "La Repubblica" wynika, że ich kandydatury mogą zostać połączone i w takim wypadku wspólnie zorganizują turniej.

Leo Messi odpowiedział na pytanie o to, kiedy zakończy karierę

Nie byłaby to absolutna nowość, w przeszłości trzykrotnie zdarzało się, że było dwóch gospodarzy ME, tyle że zawsze były to państwa sąsiadujące (2000 Belgia i Holandia, 2008 Austria i Szwajcaria, 2012 Polska i Ukraina). Jeszcze inaczej było podczas Euro 2020, które odbyło się na stadionach w 11 krajach, przez co drużyny sporo podróżowały - tego nie dałoby się uniknąć także w przypadku opcji włosko-tureckiej.

Włosi i Turcy gospodarzami Euro 2032? Mają swoje problemy

Oba kraje musiałby zapewne przygotować na turniej po sześć stadionów. U Włochów są one dosyć przestarzałe obiekty, lecz rząd zagwarantował, że w przypadku otrzymania prawa do organizacji turnieju zostaną zmodernizowane lub zbudowane od podstaw. Lepiej wygląda to u Turków, którzy mają natomiast problemy z organizacją, co dało się odczuć przy okazji ostatniego finału Ligi Mistrzów w Stambule. Z tego powodu u nich odbyłby się mecz otwarcia (na Stadionie Olimpijskim im. Ataturka), natomiast finał gościliby Włosi, a konkretnie Stadio Olimpico w Rzymie.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przełom ws. Negreiry. Barcelona podejrzana o jeszcze większe przestępstwo. "Spisek"

Ogłoszenie gospodarzy Euro 2028 i 2032 nastąpi we wrześniu. W przypadku pierwszego z tych turniejów Turcja rywalizuje ze wspólną kandydaturą Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej oraz Irlandii.