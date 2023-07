Estończycy komentują wygraną Rakowa. "Polacy zepsuli przewody"

Raków przystępował do tego spotkania w roli wyraźnego faworyta. Całkiem nieźle spisywał się przecież w przedsezonowych sparingach, a ponadto dokonał solidnych wzmocnień. Do zespołu przyszli m.in. Łukasz Zwoliński, Maxime Dominguez, Adnan Kovacević, czy ostatnio John Yeboah. Mimo bardzo dużej przewagi piłkarze Dawida Szwargi nie mogli znaleźć sposobu, aby pokonać świetnie dysponowanego Everta Grunvalda. Udało się to tylko raz, kiedy w 54. minucie do siatki rywala trafił Vladyslav Kochergin.

Estońskie media komentują wygraną Rakowa. "To nie wymaga wyobraźni". Wskazali też kluczowy moment meczu

Tuż po zakończeniu meczu do pracy zabrały się estońskie media, które podsumowały formę zarówno polskiej drużyny, jak i mistrza Estonii. Dziennikarze "Postimessa" napisali, że znajdująca się pod dużym naporem Flora z minimalną stratą, ale wymknęła się ze szponów mistrzów Polski.

Pierwsza sensacja w tegorocznej Lidze Mistrzów! Potentat na kolanach

Portal Ohtuleht przekazał, że bazując na pierwszej części starcia, można było oczekiwać lepszego wyniku. Zaznaczono jednak, że gdyby wziąć pod uwagę drugą połowę, to końcowy rezultat powinien cieszyć. "Przy takim poziomie ligi estońskiej nigdy nie jest łatwo przyjechać do Europy" - powiedział trener Flory Juergen Henn, cytowany przez portal.

Według tamtejszych dziennikarzy kluczowym momentem mogła być 12 minuta, kiedy z powodu kontuzji boisko opuścił defensywny pomocnik Vladislav Kreida. "Nie było człowieka, który był w stanie przerywać grę rywali. Zszedł jedyny piłkarz o takich umiejętnościach" - czytamy.

Raków nie zadowolił ekspertów. Nie tak to miało wyglądać. "Rozczarowujące"

"Polacy zepsuli przewody. O losach meczu zadecydowała jedna niefortunna interwencja" - brzmi tytuł artykułu Sport.delfi.ee. Dodano, że Flora miała najlepszą okazję do strzelenia gola w 37. minucie, kiedy fantastyczną interwencją popisał się Vladan Kovacević. Bośniacki bramkarz najpierw odbił strzał Martina Millera, a później obronił dobitkę Stena Reinkorta.

"Młody trener Dawid Szwarga dokonał dwóch zmian na początku drugiej połowy. Wtedy gra Rakowa stała się dużo prostsza i dzięki temu jego piłkarze konsekwentnie znajdowali się w polu karnym Flory. To szybko się opłaciło. W 54. minucie strzał rezerwowego John Yeboah został zablokowany, natomiast ukraiński pomocnik Vladyslav Kochergin przejął futbolówkę i uderzeniem zza pola karnego umieścił ją w siatce" - napisano.

Estończycy porównali Raków do Flory. "Ma pięciokrotnie większy budżet". Mocno wierzą jednak w awans

Soccernet.ee uważa, że Flora miewała momenty, które są godne ubolewania. Według niego Raków "nie jest cudotwórcą" i można go pokonać. "Sytuacja nie jest dobra, ale nie jest też beznadziejna. Flora ma jeszcze szansę na awans, ale żeby tego dokonać, musi spisać się znacznie lepiej w rewanżu" - można przeczytać.

"Mistrzowie Polski byli silniejsi zarówno na papierze, jak i na boisku. Mieli więcej strzałów, rzutów rożnych, a ponadto posiadanie piłki było wyraźnie na ich korzyść. Mimo to doskonałą okazję w pierwszej połowie miała Flora, jednak nie udało się zdobyć bramki" - kontynuowano.

Na koniec porównano też oba zespoły. "Budżet Rakowa jest pięciokrotnie większy niż Flory. Do tego Polska jest o 20 miejsc wyżej w rankingu UEFA od Estonii. Gdyby tego było mało, to po rozczarowującej pierwszej połowie częstochowski klub jest w stanie wprowadzić Johna Yeboaha, który kosztował go 1,5 mln euro i ma doświadczenie w ligach niemieckiej i holenderskiej. Gdzie dokładnie przebiega granica, za którą mieści się nierozsądnie energiczna fantazja, zawsze jest kwestią sporną. Jednak scenariusz, w którym mistrzowie Polski przegraliby ten mecz, nie wymaga użycia wyobraźni. Różnicy poziomów nie było. Sytuacja jest teraz trudniejsza, ale nadzieja na awans dalej nie zgasła" - podsumowano.

Rewanżowe starcie I rundy eliminacji LM odbędzie się we wtorek 18 lipca w Estonii.