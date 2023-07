Skandal w el. LM. Izraelscy kibice nie wytrzymali, gdy usłyszeli, co krzyczą rywale

To nie był spokojny mecz. Przekonał się o tym sędzia spotkania Donald Robertson ze Szkocji, który dwukrotnie musiał przerywać zawody, by zadbać o bezpieczeństwo piłkarzy. Najpierw w 25. minucie po tym, jak race rzucane przez kibiców Maccabi wylądowały na boisku.

Kolejny znacznie już poważniejszy incydent miał miejsce w drugiej połowie. Miejscowi fani piłki nożnej nie pozostawali dłużni i sprowokowali przyjezdnych okrzykami "Palestyna, Palestyna". Sympatycy klubu z Hajfy skierowali w sektor gospodarzy race, a później próbowali przedostać się do niego w celu wszczęcia bijatyki.

Interweniowała policja, z którą starły się grupy kibicowskie. Widząc te sceny sędzia Robertson nakłonił piłkarzy obu drużyn, by zeszli do szatni. Wcześniej próbowali oni zaapelować do fanów, by zaprzestali tego typu działań. Przez pół godziny starano się opanować sytuację i w końcu udało się to zrobić. W tamtej chwili goście z Izraela prowadzili już 2:0, a ostatecznie wygrali 4:0.

Hamrun Spartans i Maccabi Hajfa. Na boisku cztery gole. Na trybunach skandal

Nie wiadomo, czy wynik ten będzie miał jakiekolwiek znaczenie. Bez wątpliwości bowiem wydarzeniom na trybunach przyjrzy się komisja dyscyplinarna UEFA, a w grę wchodzą kary zarówno dla gospodarzy jak i gości. Biorąc pod uwagę agresywną postawę kibiców Maccabi, mecz może nawet zostać zakwalifikowany jako walkower dla Hamrun.

Warto dodać, że rywalizacja nie odbywała się na stadionie domowym Hamrun, bo ten nie spełnia wymogów europejskiej federacji. W związku z tym zorganizowano mecz na obiekcie nazywanym Stadionem Stulecia, położonym w Ta' Qali. Rewanż zaplanowano na 18 lipca w Hajfie. Zwycięzca dwumeczu zagra w kolejnej rundzie z lepszym z pary Farul Constanta – Sheriff Tyraspol.