Nie żyje Zbigniew Duda. Miał 70 lat

Zbigniew Duda pełnił funkcję kierownika drużyny rezerwowej Wisły Kraków w latach 2013-2017. Następnie w sezonie 2017/2018 był członkiem sztabu szkoleniowego młodzieżowej drużyny krakowian, występującej w Centralnej Lidze Juniorów.

Nie żyje Zbigniew Duda. Wisła żegna wielkiego kibica i byłego pracownika

O śmierci Zbigniewa Dudy na stronie internetowej oraz poprzez media społecznościowe poinformowała Wisła Kraków, która złożyła kondolencje bliskim byłego kierownika drużyny.

"11 lipca w wieku 70 lat zmarł były kierownik drużyny rezerw i CLJ Wisły Kraków, a także wielki sympatyk klubu z R22 - Zbigniew Duda. Rodzinie i przyjaciołom Pana Zbigniewa składamy najszczersze kondolencje. Niech Panu zawsze świeci Biała Gwiazda!" - napisał klub. W komunikacie na klubowej stronie zaznaczono także, że o uroczystości pogrzebowej Wisła Kraków poinformuje w osobnym wpisie.

Zespół drugiej drużyny Wisły był wielokrotnie zamykany i reaktywowany. Za czasów pracy Zbigniewa Dudy, w 2016 roku ze względu na problemy finansowe drużyna na została zlikwidowana i wycofana z III ligi, a wszyscy zawodnicy zostali przeniesieni do pierwszego zespołu, bądź tego rozgrywającego swoje mecze w Centralnej Ligi Juniorów. Drużyna rezerw krakowskiego klubu na jeden sezon powróciła do rywalizacji i przystąpiła do rozgrywek IV ligi małopolskiej w 2019 roku, lecz po zakończeniu ligowych zmagań ponowna został on zlikwidowany. Ostatnia reaktywacja nastąpiła w 2023 roku.