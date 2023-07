Wyjaśniła się przyszłość Tomasza Kędziory. Dogadali się!

Tomasz Kędziora dalej będzie graczem PAOK-u Saloniki. Przyszłość prawego obrońcy stanęła ostatnio pod wielkim znakiem zapytania. 30 czerwca zakończył się okres wypożyczenia i Polak miał wrócić do ukraińskiego Dynama Kijów, co wiązałoby się ze sporym ryzykiem. Choć wszystko wskazywało na to, że Kędziora będzie musiał szukać nowego klubu, który zgodziłby się go wypożyczyć, spawy przybrały nieoczekiwany obrót.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Kędziora wraca do Grecji. Krótka rozłąka. Nieoczekiwany zwrot stał się faktem

PAOK Saloniki wcale nie dawał sygnałów, że jest zainteresowany przedłużeniem wypożyczenia. Wręcz przeciwnie - wydał komunikat o odejściu Kędziory, w którym dziękował za grę i życzył sukcesów w przyszłości. O losie 29-latka w dużej mierze decydowały władze Dynama. Piłkarz nie mógł skorzystać z przepisów FIFA, wprowadzonych po agresji Rosji na Ukrainę, pozwalających zagranicznym zawodnikom z lig ukraińskiej i rosyjskiej na jednostronne zawieszenie umów. Wszystko przez to, że Kędziora po półrocznym wypożyczeniu do Lecha, wrócił Ukrainę i zagrał tam dziewięć meczów w rundzie jesiennej.

Potencjalny rywal Rakowa męczył się ze słabeuszem. Nagły zwrot akcji

Zimą Dynamo poszło mu na rękę i na pół roku wypożyczyło do PAOK-u. Tym razem kluby ponownie doszły do porozumienia, o czym informowaliśmy w poniedziałek. Kędziora do Salonik uda się na cały kolejny sezon. We wtorek klub potwierdził to w mediach społecznościowych. Wrzucił też z tej okazji krótki filmik powitalny. - Tomasz is back! - zakomunikowano krótko.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Mudryk zobaczył, co mu napisali w komentarzach. Od razu zareagował

W poprzednim sezonie Tomasz Kędziora rozegrał dla PAOK-u Saloniki tylko 10 spotkań i zdołał strzelić jednego gola. Jego klub zajął czwarte miejsce w lidze za AEK-iem, Panathinaikosem i Olympiakosem. Mimo to przekonał w tym czasie do siebie selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa i wystąpił w dwóch ostatnich meczach kadry - z Niemcami i Mołdawią. W sumie w biało-czerwonych barwach zanotował 28 występów.