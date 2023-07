Dramat 23-latki. Trafiła na bójkę kibiców. Tragiczny finał [WIDEO]

W miniony weekend rozegrany został mecz 14. kolejki brazylijskiej Serie A między Palmeirasem a Flamengo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, który goście uratowali na dziewięć minut przed końcem meczu za sprawą trafienia Giorgiana de Arrascaety. Palmeiras w 24. minucie objęło prowadzenie za sprawą Dudu. Jednak to, co najważniejsze w kontekście tego meczu miało miejsce przed jego rozpoczęciem.

23-letnia fanka zginęła w wyniku starć pseudokibiców. Palmeiras reaguje. "Żądamy"

Wtedy doszło do starcia kibiców obu drużyn, a w awanturę włączyła się policja, która używała gazu łzawiącego. Jednak nie uchroniło to przed tragicznym wydarzeniem. Agresywni fani obrzucali się butelkami i jedna z nich trafiła w 23-letnią Gabrielę Anelli. Butelka po piwie trafiła dziewczynę w szyję. W wyniku czego doznała dwóch ataków serca. Trafiła do szpitala, gdzie była operowana, ale nie uchroniło to jej przed śmiercią. Sky Sports donosi, że w dzieciństwie Anelli przeszła już operacją serca. W związku z tą sytuacją aresztowany został 26-latek podejrzany o spowodowanie śmierci.

"Wyrażamy głęboki żal z powodu śmierci Gabrieli Anelli, która została uderzona w pobliżu Allianz Parque przed sobotnim meczem z Flamengo. Nie możemy zaakceptować sytuacji, że 23-letnia młoda kobieta jest ofiarą barbarzyńskiego zachowania w środowisku, które powinno służyć rozrywce. Łączymy się z rodziną naszych kibiców i żądamy szybszych działań w tej sprawie, która godzi w wizerunek brazylijskiego futbolu" - napisało Palmeiras w oficjalnym komunikacie.

Cała sytuacja miała zostać uwieczniona na poniższym nagraniu, gdzie w prawym górnym roku można zobaczyć dziewczynę trzymającą się za szyję.

Ednaldo Rodrigues, prezes Brazylijskiej Konfederacji Piłki Nożnej, powiedział, że współpracuje z władzami. - Musimy zapobiec powtórzeniu się takich bandyckich i smutnych epizodów - powiedział cytowany przez Sky Sports. Dodawał, że nie ma miejsca na przemoc w futbolu.