Puste trybuny i Lewandowski. Taki będzie początek sezonu. Zadecydował sąd

Jak podaje hiszpańskie radio Cadena SER, Sąd Najwyższy orzekł, że kara finansowa nałożona przez Delegaturę Rządową i sportowa od hiszpańskiej federacji piłkarskiej (RFEF) za zamieszki na trybunach z meczu z 2017 r. nie wykluczają się ze sobą. Władze Getafe nie kryją oburzenia.

Sprawa dotyczy meczu z 24 czerwca 2017 r. między Getafe i Tenerife. Był to rewanż barażu o awans do La Ligi. Getafe musiało odrobić bramkę straty z pierwszego spotkania. Ostatecznie wygrało 3:1 i awansowało na najwyższy poziom rozgrywek w Hiszpanii. Więcej mówiło się jednak o zamieszkach z udziałem kibiców. Wtargnęli oni na murawę, blokując zejście do szatni piłkarzom i sędziom. Część fanów pozostała na trybunach, użyli materiałów pirotechnicznych, skandowali obraźliwe i wulgarne hasła.

Delegatura Rządowa nałożyła na Getafe karę grzywny, natomiast RFEF ukarało zamknięciem stadionu. Klub nie zgadzał się z karami i odwołał się do sądu. Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego Hiszpanii. Ten orzekł, że obie instytucje miały prawo prowadzić osobne dochodzenia i samodzielnie nałożyć różne kary na klub.

To oznacza, że Getafe zacznie sezon La Ligi przy pustych trybunach. Pierwszym rywalem ekipy spod Madrytu będzie FC Barcelona. Mistrz Hiszpanii z Robertem Lewandowskim jako królem strzelców przyjedzie na Coliseum Alfonso Perez na starcie w pierwszej kolejce rozgrywek. Mecz odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 21:30.

Niezadowolenia z takiego rozwoju spraw nie kryje Angel Torres, prezes Getafe, prywatnie socio Realu Madryt. Klub czeka na wyrok przedstawiony na piśmie oraz jego uzasadnienie.

- To wszystko jest bardzo stare. Cóż za zbieg okoliczności, że to wychodzi właśnie teraz. Jeśli chcą ukarać naszych fanów, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko to zaakceptować. Jest mi bardziej szkoda kibiców niż ekonomii klubu. Zamkniemy stadion wtedy, kiedy zostanie to nakazane wyrokiem - powiedział.

W zeszłym sezonie Getafe praktycznie do końca walczyło o utrzymanie w La Lidze. Ostatecznie zajęło 15. miejsce z dorobkiem 42 punktów, mając dwa punkty więcej od spadającego Realu Valladolid.