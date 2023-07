Papszun ujawnia. Dostał dwie oferty. "Gdybym był Portugalczykiem"

Marek Papszun zwieńczył swoją wieloletnią przygodę z Rakowem Częstochowa zdobyciem pierwszego w historii klubu tytułu mistrza Polski. Obecnie ma sporo czasu wolnego, a jego przedstawiciel poszukuje dla niego nowego pracodawcy. Wygląda na to, że nie będzie szybkiego powrotu na ławkę trenerską. W wywiadzie z Dawidem Szymczakiem i Jakubem Sewerynem ze Sport.pl ujawnił kulisy zagranicznych ofert oraz opowiedział o trudnościach ze znalezieniem właściwego miejsca pracy poza Polską.

Papszun miał oferty z zagranicy, ale je odrzucił

Na razie Marek Papszun jest bez klubu, choć był już polecany m.in. w Grecji i na Ukrainie, jego nazwisko przewijało się także w zachodnich ligach. Przyznał, że faktycznie była możliwość pracy za granicą, ale odmówił. Czeka na inne propozycje.

- Ta praca by była. Miałem dwie oferty, które odrzuciłem. W jednej chodziło o kierunek, w drugiej o możliwości drużyny. Nie chcę wchodzić w projekt, do którego nie jestem w pełni przekonany. Na dzisiaj uznałem, że chcę poczekać. Może pojawi się coś lepszego, a może będzie trzeba wrócić do poziomu tych ofert, które już się pojawiły. Zobaczymy. Na pewno te wszystkie ostatnie decyzje - o odejściu i o tym, by jeszcze poczekać - podjąłem bardzo świadomie - mówi w rozmowie ze Sport.pl.

Agentem Papszuna jest Grek Christos Dimitriadis. Współpracę nawiązał z nim niedawno, więc o znalezienie klubu jeszcze tego lata będzie bardzo trudno, ale trener zachowuje spokój.

- Nikt mnie nie reprezentował. Dopiero po zakończonym sezonie związałem się z agentem. Ale po sezonie poważniejsze kluby mają już zrobione rozeznanie wśród trenerów. To działa podobnie jak z zawodnikami. Transfer trzeba wypracować, odpowiednio przygotować. Nie wszyscy zawodnicy są przecież wyskautowani. Niektórzy przychodzą z polecenia. Słyszy się o nich, sprawdza, dopytuje, weryfikuje i dopiero podejmuje decyzję - powiedział.

Papszun: "Jako trenerzy z Polski nie istniejemy na europejskim rynku"

Polscy trenerzy nie mają zbyt dobrej renomy za granicą, rzadko kiedy przechodzą do klubu spoza naszego kraju i pracują w nim dłużej niż kilka miesięcy. Papszun przekonuje, że przez to ma trudniejszą pozycję startową w porównaniu do trenerów z innych krajów.

- Nie jest łatwo o taką ofertę, bo jako trenerzy z Polski nie istniejemy na europejskim rynku. Nie ma żadnego polskiego trenera w Europie. Ale to i tak mniej istotne od tego, że za późno zacząłem działać. Gdybyśmy mieli historię trenerskich sukcesów, to ktoś, widząc moje wyniki, dałby mi szasnę. Jakimś echem te sukcesy oczywiście się obiły, co sami pokazywaliście. To moje nazwisko gdzieś krąży, ale musi wystąpić jeszcze kilka czynników, by do tego transferu doszło. Gdybym był Serbem, Chorwatem albo Portugalczykiem, z tymi wynikami, potencjalnie ofert byłoby więcej - stwierdził na łamach Sport.pl.

- Christos od razu mi powiedział, że skoro zaczynamy działać dopiero pod koniec maja, to tego czasu jest bardzo mało i trudno będzie znaleźć satysfakcjonującą ofertę już tego lata - dodał.

Marek Papszun spędził w Rakowie Częstochowa ponad siedem lat, dwa razy wygrał Puchar i Superpuchar Polski, a w tym roku wywalczył mistrzostwo kraju. Funkcję pierwszego trenera przejął jego dotychczasowy asystent, Dawid Szwarga.

Cały wywiad Dawida Szymczaka i Jakuba Seweryna z Markiem Papszunem będzie dostępny we wtorek na Sport.pl.