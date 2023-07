Totalny upadek kultowego klubu. Grozi mu likwidacja. Aż trudno uwierzyć

FC Sochaux to utytułowany francuski klub założony w 1928 roku. Polscy fani nieco bardziej mogli zwracać uwagę na ten zespół, kiedy w latach 2007-2012 w jego barwach występował były reprezentant Polski Damien Perquis. Tuż po jego odejściu, w sezonie 2013/14, Sochaux zajęło 18. miejsce w tabeli Ligue 1 i spadło na zaplecze najlepszej ligi we Francji. Przez wiele lat próbowało wrócić na najwyższym poziom rozgrywkowy, ale bezskutecznie. I w najbliższym czasie nie będzie miało na to okazji.

Zasłużony francuski klub ogłosi upadłość. Chińscy inwestorzy wykończyli FC Sochaux

Od czterech lat Sochaux zmagało się z dużymi problemami finansowymi. Kiedy w 2020 roku klub został przejęty przez chińską firmę deweloperską Nenking Group, kibice odetchnęli z ulgą. Błyskawicznie za poprawą sytuacji ekonomicznej przyszła forma sportowa. W sezonie 2021/22 Sochaux zakończyło rozgrywki Ligue 2 na piątym miejscu w tabeli, co oznaczało, że powalczy o awans w barażach. W półfinałowym starciu z Auxerre poległo jednak w rzutach karnych, przekreślając szanse na powrót do elity.

Ubiegłe rozgrywki nie były już tak udane, a zespół zajął dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Zaważyła o tym jednak końcówka sezonu, ponieważ zespół poniósł aż osiem porażek z rzędu. Kontynuację złych informacji dla fanów Sochaux przekazał w niedzielę dziennikarz Romain Molina, który napisał, że klub jest bliski upadku. Direction Nationale du Contrôoe de Gestion (DNCG), organizacja odpowiedzialna za nadzór nad księgowością profesjonalnych drużyn we Francji, wydała negatywną opinię odnośnie do pomysłu na dalsze funkcjonowanie zespołu ze względu na jego potężne długi.

Francuski dziennikarz dodał w poniedziałek, że drużynie nadal brakuje prawie 12 milionów euro, aby spłacić zobowiązania. Chiński akcjonariusz pierwotnie obiecywał, że przekaże wsparcie w wysokości właśnie 12 milionów, następnie zmienił zdanie i miał oddać osiem milionów, za to teraz wskutek kryzysu na rynku rzekomo nie przeleje na klubowe konto nic. "Czas nagli" - napisał Molina.

Dyrektor generalny klubu Samuel Laurent, udał się nawet do Chin, aby przekonać jeszcze właścicieli Grupy Nenkin do udzielenia wsparcia, ale nie osiągnął zamierzonego skutku. We wtorek 11 lipca, na godzinę 11:30 zaplanowano ostateczną komisję DNCS, podczas której zostanie podjęta decyzja. Jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to Sochaux zostanie karnie zdegradowane na ostatni ogólnokrajowy szczebel, mający status rozgrywek amatorskich - Championnat National 3 (piąta liga).