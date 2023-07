Kolejna rysa na wizerunku Lewandowskiego. "Osoba bez krzty humoru"

Można odnieść wrażenie, że wizerunek Roberta Lewandowskiego w ostatnim czasie został nadszarpnięty. Gdy słucha się z nim wywiadów, to napastnik Barcelony waży każde słowo, byleby tylko nie powiedzieć czegoś kontrowersyjnego. Ale gdy już dochodzi do ważnych kwestii, to Lewandowski potrafi zniknąć, choć jest kapitanem reprezentacji. A to od niego oczekuje się, by wyszedł przed szereg.

Wystarczy przypomnieć sobie brak szybkiej i stanowczej reakcji na aferę premiową podczas mistrzostw świata w Katarze. Takie konta w mediach społecznościowych jak: Make Life Harder, Michał Marszał (kiedyś Tygodnik NIE) czy Kwejk, a więc profile skupiające się na satyrze i ironii, często dowcipkują z rywalizacji Lewandowskiego i Igi Świątek. A co robi managment Lewandowskiego? Idzie na wojnę z memami, czyli np. wysyła pismo z kancelarii prawnej, by "Kwejk" wyprostował żartobliwe memy.

"W odpowiedzi na pismo od prawnika p. Roberta chcielibyśmy sprostować niezgodną z prawdą informację zawartą w memach umieszczonych na naszym portalu odnośnie zerwania współpracy przez Oshee z panem Robertem Lewandowskim. Współpraca pana Roberta Lewandowskiego z Oshee wygasła i nie została przedłużona na skutek wyłącznej decyzji pana Roberta Lewandowskiego" - oświadczył Kwejk. Temat rozpalił internautów, a głos w tej sprawie zabrał także ekspert komunikacji internetowej i marketingu Wojciech Kardyś.

Lewandowski "dał się poznać jako osoba bez krzty humoru"

- W ostatnich latach komunikacja Lewandowskiego stała się bardziej oficjalna, korporacyjna, a mniej ludzka, sportowa - uważa Kardyś. I przywołuje kwestie premii w Katarze.

- W Polsce wiele osób wciąż ma mu za złe, że nie zabrał od razu głosu w kwestii premii po mundialu w Katarze. Uważa pan, że decyzja o schowaniu głowy w piasek miała sens? - spytał dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

- Z PR-owego punktu widzenia, to oczywiste, nie chciał być w żaden sposób łączony z aferą, która umówmy się, była co najmniej niesmaczna. Aczkolwiek, powinien się wypowiedzieć. Mocno się odciąć od zarówno premii, jak i wewnętrznych sporów. Powinien być ponad afery i premie pieniężne. Brakło mi tu stanowczego oświadczenia, nawet w social mediach. Osoba, która, jak pan określił, chowa głowę w piasek, najczęściej jest uważana za koniunkturalistę, a w najgorszych wypadkach: za tchórza - odpowiedział Kardyś.

I odniósł się także do sytuacji z marką Oshee, która postawiła teraz na Świątek.

- Zastąpienie Lewandowskiego Igą Świątek to kolejny strzał w wizerunkowe kolano piłkarza. Dla Oshee to fenomenalne zagranie, bo doskonali wyczuli trendy. Dla Roberta to kolejna reklamowa "żółta kartka", która daje wrażenie, że jego wizerunek nie jest już na topie, a marki zamieniają go "na lepszy model" - uważa ekspert komunikacji internetowej i marketingu.

- Pismo do Kwejka? To kolejna skaza na jego, już mocno nadszarpniętym, wizerunku. Teraz dał się poznać jako osoba bez krzty humoru, poważna i korporacyjnie agresywna. Zupełnie bez sensu - podsumowuje Kardyś.