Lekarz kadry reaguje na oskarżenia Krychowiaka. I uderza w dziennikarza. "Napaść"

Kariera Grzegorza Krychowiaka już jakiś czas temu wyraźnie wyhamowała. Pomocnik, który był w przeszłości filarem Sevilli, próbuje obecnie znaleźć nowego pracodawcę. Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że pozostanie w saudyjskim Al-Shabab. Ostatnio do gry o jego usługi włączył się jednak zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza Abha Club. 33-latek nie może być jeszcze pewny co do przyszłości, natomiast obecnie ma większe problemy na głowie.

Jacek Jaroszewski odpowiada Krychowiakowi i dziennikarzowi. "Ta napaść medialna spotka się ze zdecydowaną reakcją"

W poniedziałek portal Onet poinformował o tym, że Krychowiak oskarżył lekarza reprezentacji Polski Jacka Jaroszewskiego o oszustwo. Obaj panowie w styczniu ubiegłego roku postanowili otworzyć własną klinikę medyczną, w którą piłkarz zainwestował trzy miliony złotych. W ostatnim czasie zaczęło między nimi dochodzić jednak do konfliktów, a rzekomo Jaroszewski wspólnie z Pawłem Bamberem - kolejnym współpracownikiem, fizjoterapeutą polskiej kadry - chcieli potajemnie przejąć kontrolę nad spółką. Sprawa trafiła do prokuratury.

W poniedziałek wieczorem Jaroszewski postanowił opublikować oficjalne oświadczenie na Instagramie, w którym odniósł się do całej sprawy. "W odniesieniu do artykułu, który ukazał się dzisiaj na stronach Onetu, pragnę oświadczyć, że nie mam nic do ukrycia w opisywanej sprawie" - napisał.

"Mogę się jedynie domyślać, że osoby, które skierowały wobec mnie oskarżenia, zrobiły to w odpowiedzi na poinformowanie ich przeze mnie o zamiarze skierowania przeciwko nim do prokuratury zawiadomień o licznych wykroczeniach. Ta napaść medialna spotka się ze zdecydowaną reakcją z mojej strony. Po powrocie z rodzinnych wakacji ustosunkuje się do wszystkiego i podejmę stosowne kroki prawne. Przykro mi, że sprawa ujrzała światło dzienne" - kontynuował.

Jednocześnie lekarz polskiej reprezentacji uderzył w dziennikarza Onetu, będącego autorem tekstu. Zaznaczył, że dziennikarz próbował skontaktować się z nim, ale kiedy nie odbierał telefonu i nie odpisywał na SMS-y, to postanowił opublikować tekst z wypowiedzią tylko jednej ze stron.

"Niestety autor artykułu nie umożliwił mi przedstawienia swoich racji, co stoi w jawnej sprzeczności z rzetelnością dziennikarską. Tak bardzo zależało temu panu na moim odniesieniu się do sprawy. Wszystko jasne" - podsumował.

