Barcelona sięga po kolejne posiłki z Polski. Życiowa szansa. Może być jak Lewandowski

FC Barcelona przez wiele lat nie miała w swoich zespołach piłkarskich zawodników z Polski. Zmieniło się to dopiero latem zeszłego roku, gdy przeszedł do niej Robert Lewandowski. Teraz ten sam kierunek obrała Emilia Szymczak.

FC Barcelona ogłosiła transfer piłkarki z Polski. Emilia Szymczak dołącza do klubu

"FC Barcelona Femenino doszła do porozumienia z polską zawodniczką Emilią Szymczak w sprawie jej transferu. 17-letnia pomocniczka trafia do Barcelony po występach w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Do tej pory był zawodniczką GKS-u Górnik Łęczna, gdzie w ciągu ostatnich dwóch lat rozegrała aż 40 meczów w najwyższej polskiej lidze" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Polka podpisała kontrakt do końca czerwca 2026 roku i będzie występować w drużynie rezerw. Zamieszka w ośrodku Barcelony, podobnie jak trzy inne nowo pozyskane zawodniczki spoza Hiszpanii - Giulia Dragoni, Martine Fenger i Onyeka Gamero. "W ten sposób wzmacnia się zobowiązanie, jakie klub podjął wraz z otwarciem La Masii (akademia FC Barcelony - red.) dla utalentowanych młodych zawodniczek, co ma być jedną z cech tożsamościowych kobiecej piłki nożnej w Barcelonie" - dodano.

Kobieca drużyna FC Barcelony nie ustępuje męskiej. Długa lista sukcesów

Kobiece rezerwy Barcelony występują w drugiej lidze hiszpańskiej. W zeszłym sezonie wygrały te rozgrywki, ale nie mogły awansować ze względu na to, że na najwyższym szczeblu gra już pierwsza drużyna. Ta może się pochwalić licznym sukcesami - osiem razy wygrała mistrzostwo kraju, dziewięć razy Puchar Króla i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Na koncie ma także dwa triumfy w Lidze Mistrzów, w sezonach 2020/21 oraz 2022/23.

W dodatku w barwach katalońskiego klubu występuje Alexia Putellas, jedna z najbardziej znanych piłkarek na świecie. Dwukrotnie wręczano jej Złotą Piłkę (2021, 2022), a także nagrodę FIFA The Best (2021, 2022).