Kulisy "drugiego ślubu" Lewandowskich. Robert szalał i śpiewał na scenie z gwiazdami

To był bez wątpienia jeden z najgłośniejszych ślubów w polskich mediach. Anna i Robert Lewandowscy stanęli na ślubnym kobiercu 22 czerwca 2013 roku w Kościele św. Anny w podwarszawskim Serocku. W tym roku obchodzili 10. rocznicę ślubu i z tej okazji postanowili odnowić przysięgę małżeńską. Impreza była huczna i trwała aż dwa dni! Cała Polska przez weekend żyła uroczystością Lewandowskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Ta reprezentacja potrzebuje wymiany pokoleniowej

"Drugi ślub" odbył się w słonecznej i bajkowej Toskanii. Do Włoch zjechała się plejada gwiazd. Wśród nich można wymienić piłkarzy FC Barcelony, reprezentantów Polski, Paulinę Krupińską, Marinę Łuczenko i wielu innych gości. Wszyscy zaproszeni świetnie bawili się razem. Nie zabrakło popisów tanecznych i odważnych stylizacji.

Szczere wyznanie Igi Świątek po meczu z Bencic. "Nie martwcie się"

Lewandowscy pokazali kulisy "drugiego ślubu"

Hitem w sieci stał się wpis Sławomira Peszki, który zdecydowanie wie, co to znaczy dobra impreza. Były reprezentant Polski zamieścił na swoim InstaStory zdjęcie z piłkarzami FC Barcelony (De Jongiem oraz Sergim Roberto). "Nie wiedzą, co ich czeka wieczorem" - podpisał autor tekstu.

Lewandowscy codziennie dzielą się z internautami nowymi zdjęciami i filmami z uroczystości. Wczoraj żona piłkarza pochwaliła się materiałem wideo z tańca na poprawinach, a dzisiaj zamieściła na InstaStory muzyczne nagranie.

Mołdawia mu jeszcze nie przeszła. Poszedł po bandzie. "Smród w gaciach"

Na pierwszym filmiku widzimy Sebastiana Karpiela-Bułeckę, który wykonał jeden ze swoich hitów, czyli piosenkę "Boso". Obok niego w rytm muzyki wczuł się Robert Lewandowski, który pokazał próbkę swoich umiejętności tanecznych i wokalnych. Trzeba przyznać, że zawodnik FC Barcelony ma wiele ukrytych talentów.

Lewandowski Screen / InstaStory @annalewandowska

Podczas przyjęcia w Toskanii pojawił się również Jakub Grabowski, znany szerszej publiczności pod pseudonimem "Qubonafide". Raper, który jakiś czas temu zawiesił muzyczną karierę bawił się z Lewandowskim i zaśpiewał z nim jeden ze swoich hitów "Candy".

Lewandowski Screen/ Instagram @annalewandowska