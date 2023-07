Matty Cash zmienił dyscyplinę. Zmierzył się z mistrzem świata i legendą

Miniony sezon był rozczarowujący dla Matty'ego Casha. W poprzednich rozgrywkach rozegrał łącznie 28 meczów w Aston Villi, w trakcie których zaliczył zaledwie jedną asystę. Liczby prawego obrońcy klubu z Birmingham pogorszyły się w głównej mierze z powodu kontuzji. Uraz mięśnia płaszczkowatego, który doznał w spotkaniu reprezentacji Polski z Czechami wykluczył go z gry na prawie dwa miesiące i wpłynął na małą ilość występów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak będzie wyglądać skład Polski na Meksyk?

Obecnie 13-krotny reprezentant Polski odpoczywa na zasłużonym urlopie. Z jego profilu na Instagramie dowiadujemy się, że aktywnie spędza wakacje. W ostatnich dniach wraz ze swoimi najbliższymi odwiedził pole golfowe, na którym spotkał legendę tej dyscypliny, Iana Poultera. Zresztą siostra Matty'ego Casha, Hannah Cash, w rozmowie z "TVP Sport" zdradziła, że w przeszłości prawie cała rodzina Cashów grała w tę dyscyplinę.

Cristiano Ronaldo otworzył nowy biznes. I już ma gigantyczny problem

Matty Cash zagrał w snookera z mistrzem świata

W niedzielę w mediach społecznościowych Cash postanowił pochwalić się wzięciem udziału w nieco innej dyscyplinie. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił wspólny post z wielokrotnym mistrzem świata, Stephenem Hendrym.

- Dzisiejszego wieczoru witam piłkarza Aston Villi i reprezentacji Polski oraz wielkiego fana snookera - Matty'ego Casha. Zawodnik Premier League i uczestnik Mistrzostw Świata z top breakiem ponad 50. Uwielbiam grać z innymi sportowcami, którzy pasjonują się snookerem. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił - napisał Stephen Hendry w poście przed potyczką z reprezentantem Polski.

Stephen Hendry to szkocki snookerzysta, który może pochwalić się siedmioma triumfami na Mistrzostwach Świata. Dodatkowo zwyciężył w 36 turniejach rankingowych.

Burza po hitowym transferze PSG. Ledwo przyszedł, a kibice już go nienawidzą

Matty Cash wspomniał o Kylianie Mbappe

Umiejętności obrońcy Aston Villi były komplementowane przez legendę snookera. W pewnym momencie Cash przypomniał sobie o futbolu i zaczął opowiadać o Kylianie Mbappe. - Kiedy grałem na mistrzostwach świata przeciwko Kylianowi Mbappe, to było jak szaleństwo. Przed meczem godzinę oglądałem filmiki z jego udziałem. Trudno było go zatrzymać. To było ogromne doświadczenie dla mnie - przyznał.

Aston Villa zainauguruje zbliżający się wielkimi krokami sezon Premier League meczem wyjazdowym przeciwko Newcastle United. Starcie ligowe odbędzie się 12 sierpnia (w sobotę) o godzinie 18:30.