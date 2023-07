Dobre wieści dla polskiego bramkarza. Może się wykazać w silnej lidze

Pomimo zaledwie dwudziestu trzech lat Marcin Bułka miał okazję zwiedzić dwa potężne zespoły w Europie. Polski bramkarz występował m.in. w Chelsea U-21, gdzie często trenował z pierwszym składem oraz w Paris Saint-Germain, w którym był rezerwowym. W lipcu 2022 roku przeniósł się z drużyny mistrzów Francji do OGC Nice za 2 mln euro. Wtedy wydawało się, że transfer da mu regularne występy, jednak w tym samym okienku do klubu dołączył również Kasper Schmeichel.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Wielka szansa Bułki. Może skorzystać na odejściu Schmeichela

Kiedy legendarny bramkarz Leicester City trafił do zespołu z Nicei, od razu stał się pierwszym wyborem trenera Luciena Favre, a potem Didiera Digarda. 36-letni Duńczyk przez rok zdążył rozegrać w sumie aż 46 spotkań, natomiast Marcin Bułka m.in. ze względu na kontuzję wystąpił jedynie w sześciu meczach. Teraz dla Polaka pojawiło się światełko w tunelu.

Burza po hitowym transferze PSG. Ledwo przyszedł, a kibice już go nienawidzą

Dziennikarze francuskiego "L'Equipe" poinformowali, że Schmeichel może wrócić do wspomnianego Leicester, aby pomóc drużynie awansować do Premier League. Oprócz tego 36-latek jest ponoć niezadowolony ze swojego rozwoju we Francji, co także miałoby mieć znacznie w kontekście potencjalnego transferu. Wtedy miejsce w bramce OGC Nice zająłby Bułka.

Warto dodać, że francuski zespół kilka dni temu zmienił trenera. Nowym szkoleniowcem został Francesco Farioli. Być może Włoch nie skreśli polskiego bramkarza już na starcie.

Cristiano Ronaldo otworzył nowy biznes. I już ma gigantyczny problem

Oprócz tego portal "Ouest-France" ustalił, że Marcin Bułka znalazł się także na liście życzeń FC Nantes. Co ciekawe, prezesem tego klubu jest Polak, Waldemar Kita. "Kanarki" najprawdopodobniej będą musiały szukać następny Albana Lafonta, który w aktualnym okienku może zostać bohaterem głośnego transferu, a jeśli do niego nie dojdzie, 24-letni Francuz odejdzie z zespołu w czerwcu 2024 roku za darmo.