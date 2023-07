UEFA podjęła decyzję ws. Bartosza Salamona. Niestety

13 kwietnia UEFA postanowiła zawiesić Bartosza Salamona na trzy miesiące. Wiadomość pojawiła się w godzinach porannych, w dniu pierwszego meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy Lech Poznań - Fiorentina. Obrońca "Kolejorza" został zawieszony, ponieważ testy antydopingowe po wyjazdowym meczu 1/8 finalu z Djugardens IF dały wynik pozytywny. Piłkarz i klub nie odwoływali się od kary, a Salamon nie złożył jeszcze wyjaśnień. UEFA postanowiła na to zareagować i podjęła konkretne środki.

UEFA zdecydowała ws. Salamona

Zawieszenie Bartosza Salamona powinno zakończyć się we wtorek 11 lipca, ale pewne jest, że potrwa ono dłużej. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, obrońca ćwierćfinalisty ostatniej edycji LKE nie złożył wyjaśnień w wymaganym przez UEFA terminie. W piątek 7 lipca europejska federacja zdecydowała o przedłużeniu zawieszenia Salamona na czas nieokreślony. W piśmie wysłanym do Lecha Poznań nie podała żadnej daty potencjalnego zakończenia zawieszenia.

UEFA wciąż czeka na wyjaśnienia Salamona. Piłkarz wniósł o wydłużenie terminu do środy 12 lipca, na co federacja przystała, jednocześnie zaznaczając, że jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.

Po 12 lipca Inspektor Etyki i Dyscypliny w UEFA ponownie zajmie się sprawą i podejmie decyzję, co dalej zrobić z Salamonem. W przypadku gdy próbka B także dała wynik pozytywny, mało prawdopodobne jest, aby obrońca Lecha został uniewinniony.

UEFA zapowiedziała, że wystąpi do FIFA, aby zawieszenie Polaka obowiązywało na całym świecie. Jeśli Salamon dostosuje się do tego, to ponad trzymiesięczne wykluczenie może zostać wliczone w ramach ewentualnej, większej kary. Data powrotu piłkarza do treningów i gry jest zatem nieznana.

Lech Poznań zagrał w lipcu już dwa sparingi - ze Slovanem Liberec (1:3) i Banikiem Ostrawa (1:1). W sobotę ma zagrać z AZ Alkmaar. 22 lipca "Kolejorz" zacznie grę w PKO Ekstraklasie od wyjazdu do Gliwic na mecz z Piastem. Pięć dni później rozpocznie walkę o miejsce w LKE, grając u siebie z Żalgirisem Kowno.