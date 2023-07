Media: Bayern rozbija bank dla następcy Lewandowskiego. Już znają odpowiedź

Bayern Monachium w minionym sezonie był o krok od utraty mistrzowskiego tytułu na rzecz Borussii Dortmund. Klub nie odniósł też sukcesu w Lidze Mistrzów, gdzie odpadł już w ćwierćfinale po tym jak trafił na rozpędzony Manchester City Pepa Guardioli (0:3, 1:1), który ostatecznie wygrał całe rozgrywki.

Być może Bayern w Bundeslidze przypieczętowałby zwycięstwo szybciej, a w Lidze Mistrzów doszedł dalej, gdyby miał napastnika z prawdziwego zdarzenia. Najlepsi strzelcy mistrza Niemiec - Serge Gnabry i Eric Maxim Choupo-Moting - zdobyli po 17 goli, czyli o 33 mniej niż Polak dwa sezony temu. Rządzący Bayernem zamierzają w końcu ściągnąć godnego następcę Roberta Lewandowskiego. Ma nim zostać Harry Kane, piłkarz Tottenhamu, który w poprzednim sezonie zdobył 32 gole we wszystkich rozgrywkach.

Bayern już pod koniec czerwca miał mieć ustne porozumienie z przedstawicielami reprezentanta Anglii. W tym wszystkim brakowało tylko zgody Tottenhamu. Anglicy odrzucili pierwszą ofertę, która opiewała na 70 milionów euro oraz dodatkowe klauzule. Wówczas "The Athletic" donosił, że oczekują oni 100 milionów euro.

Bayern dalej nie zaoferował takich pieniędzy. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano "Tottenham nie zamierza akceptować 80 milionów euro za Harry'ego Kane'a. Źródła zbliżone do Spurs zapewniają, że ta kwota nie wystarczy Bayernowi do zawarcia transakcji. Bayern naciska na Kane'a, gdyż wciąż liczy na zrobienie postępów".

Kane ma być celem numer jeden dla komitetu transferowego mistrza Niemiec - jednak sezon zbliża się wielkimi krokami, a nie wygląda na to, żeby Bayern robił postępy wystarczająco szybko. Jednak wstrzemięźliwość Bawarczyków nie dziwi - ich obecny rekord transferowy wynosi właśnie 80 milionów euro, więc pobicie go o kolejne 20 milionów musi być sensownie uzasadnione. Jednocześnie wydaje się, że znalezienie następcy Roberta Lewandowskiego jest wystarczającym argumentem przemawiającym za transferem. Wygląda też na to, że Bayern naruszył zasady obowiązujące na rynku transferowym chcąc przekonać Kane'a do transferu.

Bayern Monachium rozpocznie sezon 12 sierpnia. Wtedy były klub Lewandowskiego zmierzy się z RB Lipsk w Superpucharze Niemiec. Niecały tydzień później zainauguruje rozgrywki Bundesligi meczem z Werderem Brema. W tym meczu szansę na ligowy debiut w Werderze może dostać Dawid Kownacki.