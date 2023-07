Lewandowscy szaleją na poprawinach, a w sieci burza. "Aniu..."

W czwartek 6 lipca Anna i Robert Lewandowscy wzięli drugi ślub. Z okazji 10 rocznicy małżonkowie zorganizowali drugie wesele, podczas którego odnowili przysięgę małżeńską w malowniczej i ciepłej Toskanii. W uroczystości wzięła udział masa gości, która towarzyszyła Lewandowskim w tak ważnym dla nich dniu. Dzień później media społecznościowe zalały fotki z tej ceremonii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Robertowi było ciężko. Poza Europą tego nie ogląda nikt"

Wśród gości nie zabrakło piłkarzy reprezentacji Polski, FC Barcelony oraz gwiazd show-biznesu. Jednym z zaproszonych, który skradł show był Sławomir Peszko. Były zawodnik Wieczystej Kraków na swoim InstaStory zamieścił zdjęcie z piłkarzami FC Barcelony, które dzięki podpisom stało się hitem internetu.

"WP" ujawnia, kto leciał samolotem z piłkarzami do Mołdawii. Nie do wiary

Lewandowscy tak świetnie bawili się w gronie najbliższych i przyjaciół, że postanowili przedłużyć swoją imprezę. Po weekendowej aktywności Anny na Instagramie można było odnieść wrażenie, że żona piłkarza chciałaby, aby wesele trwało wiecznie.

Stylizacja Lewandowskich robiła wrażenie

Uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej trwała dwa dni. Dzień po szalony przyjęciu weselnym odbyły się poprawiny. Wszyscy goście bawili się w bajkowej scenerii na terenie przepięknej posiadłości z ogromnym basenem. Stary, ceglany budynek w tle przykuwał uwagę. Na tę okazję Anna Lewandowska wybrała dopasowaną mini zdobioną dużymi, okrągłymi cekinami oraz srebrny top. Jednak to tył kreacji zaskoczył, żona piłkarza odsłoniła plecy. Całość uzupełniały sandałki na szpilkach. Rober Lewandowski włożył czarny zestaw, w którym prezentował się zjawiskowo.

Tak wyglądała impreza Lewandowskich. Żona Szczęsnego wszystko pokazała

Anna i Robert Lewandowscy zaliczyli wpadkę na poprawinach

Na poprawinach nie zabrakło włoskiej muzyki, do której wywijali. Małżonkowie nie omieszkali pochwalić się ponownie swoimi umiejętnościami tanecznymi w mediach społecznościowych. Wielu oceniło, że Lewandowscy dali czadu i było widać, że świetnie się bawili. Jednak niektórzy internauci mieli zastrzeżenia, co do wyboru muzyki...

"Aniu, ale to nie jest italo Disco, tylko piosenka o umarłych w czasie walki, którzy się po śmierci w kwiaty zamienili. To właściwie bardzo smutna piosenka", "Bella Ciao' to utwór, którego się nie tańczy" - komentowali pod postem internauci.