Ale bomba! Anna Lewandowska ujawni wszystko. Premiera na dniach

Dokładnie na środę 26 lipca zaplanowano premierę nieautoryzowanej książki o Annie Lewandowskiej pt. "Imperium Lewandowska". Po przeczytaniu lektury poznamy m.in. nieznane fakty z dzieciństwa bohaterki, początki jej sportowej kariery czy kulisy powstania i rozwoju tytułowego imperium biznesowego, jakim włada 34-latka.

"Imperium Lewandowska" lada moment pojawi się w księgarniach. Co znajdziemy w tej książce?

Dziennikarka Monika Sobień-Górska odkryła mnóstwo ciekawych i zaskakujących historii z życia popularnej trenerki fitness. Autorka książki przeprowadziła także "wywiad rzekę" z żoną Roberta Lewandowskiego, który jest jedynym autoryzowanym fragmentem całej lektury. Podczas rozmowy influencerka z wyjątkową szczerością opowiedziała o swoich kompleksach życiowych, kulisach związku z jednym z najlepszych piłkarzy świata, życiu w Barcelonie czy zabiegach upiększających.

- Mam taki moment w życiu, że trochę chcę się nacieszyć Barceloną, posiedzieć z fajnymi ludźmi, którzy są przy mnie nie dlatego, że jestem znana. Idę na bachatę, płacę za wejście sześć euro, w tym mam wliczonego drinka, nie jest to luksusowe miejsce, ale takie cool. Tam jestem Anią, a nie Anną Lewandowską - wyznała 34-latka w książce "Imperium Lewandowska".

Ważną częścią lektury jest także aspekt kariery biznesowej, jaką Lewandowska rozwija od dobrych kilku lat. Dane z 2022 roku mówią, że celebrytka posiada aż pięć firm oraz sześć marek, których motywem przewodnim jest zdrowy styl życia. Ponadto partnerka napastnika FC Barcelony w swoich mediach społecznościowych zgromadziła 5,4 mln obserwujących, a jej majątek szacowany jest na ponad 300 mln zł.

Co czytelnik może wyciągnąć z lektury o Lewandowskiej? "To książka inspirująca dla osób pragnących osiągnąć sukces. Choć ma charakter biograficzny, to w niejednej biblioteczce znajdzie miejsce w kąciku książek motywacyjnych" - czytamy.