"WP" ujawnia, kto leciał samolotem z piłkarzami do Mołdawii. Nie do wiary

Niespełna trzy tygodnie minęły od jednej z największych kompromitacji w historii polskiej piłki nożnej. Prowadzona przez Fernando Santosa kadra mimo prowadzenia z Mołdawią do przerwy już 2:0, ostatecznie poległa 2:3 i sprowadziła na siebie ogromną falę krytyki. Oberwało się zarówno selekcjonerowi, jak i piłkarzom, którzy w nie do końca zrozumiały sposób zaprezentowali się w drugiej części spotkania. Okazuje się, że krytykanci mogą teraz zaatakować również Polski Związek Piłki Nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Były działacz zaproszony na mecz przez PZPN. "Na kolejny spotkanie powinniśmy zabrać Fryzjera"

Nowe wieści odnośnie do czerwcowego starcia z Mołdawią przedstawił w poniedziałek portal WP SportoweFakty. Niespodziewanie na stadionie w Kiszyniowie pojawił się były działacz piłkarski, który przez wiele lat stanowił o sile korupcji w polskiej piłce, Mirosław Stasiak.

- Gdy zobaczyłem, jak Mirosław Stasiak wsiada na lotnisku w Warszawie do samolotu z reprezentacją i działaczami PZPN, to ze zdumieniem przecierałem oczy. Kolega zażartował, że na kolejny mecz z Albanią powinniśmy zabrać Ryszarda Forbricha, czyli słynnego "Fryzjera", szefa mafii ustawiającej mecze w Polsce - powiedział jeden z podróżujących do Mołdawii działaczy.

Szokujący następca Santosa? Sensacyjne słowa. "Sprawa otwarta"

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

- Zawsze było tak, że do samolotu z piłkarzami i działaczami zapraszano kilku przedstawicieli największych sponsorów, było też kilka miejsc dla gości zaprzyjaźnionych z kadrą. Swego czasu na mecze latał piosenkarz Wojtek Gąsowski, czasami senator Andrzej Person się pojawiał, znane, szanowane postaci. A teraz prezes Kulesza zabrał umoczonego w korupcję Stasiaka - przekazał anonimowy członek zarządu PZPN.

Kilkadziesiąt sekund i Kownacki już zachwycił. Ależ wejście [WIDEO]

Kim był Mirosław Stasiak? Siedział w więzieniu za korupcję, współpracował z "Fryzjerem"

Dla wielu obecnych kibiców postać Stasiaka może zdawać się anonimowa. Przez ostatnie lata nie było o nim zbyt głośno, wszystko z powodu aresztowania, do którego doszło w 2011 roku. Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał go wtedy na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata za ustawianie lub próby ustawiania meczów. Dostał też 195 tys. zł grzywny i zniknął ze świata piłki. Gdy był ważną częścią korupcji piłki w naszym kraju, często pojawiał się na pierwszych stronach gazet.

Stasiak to emerytowany piłkarz, który całą fortunę zawdzięczał firmie rozwożącej węgiel. Jako działacz najpierw zarządzał IV-ligowym klubem z Gomunic, następnie w 2002 roku przejął Ceramikę Opoczno, którą później przemienił w Stasiak KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Kupował mecze na potęgę, a współpracował m.in. z Ryszardem "Fryzjerem" Forbrichem.

Przyszedł do Legii i zaczął z grubej rury. Naprawdę to powiedział

W 2004 roku miał w przerwie spotkania Stasiak Opoczno - Unia Janikowo zaproponować sędziemu Robertowi Werderowi 50 tys. zł. za pomoc w zwycięstwie. Arbiter podyktował w drugiej części gry dwa rzuty karne oraz pokazał czerwoną kartką bramkarzowi rywala. Akty oskarżenia dotyczące korupcji w piłce nożnej opisują też sytuacje, w których Stasiak oczekiwał pieniędzy za sprzedaż meczu m.in. Arka Gdynia - KSZO Ostrowiec w 2005 r.

Decydował też o składzie oraz obsadzie trenerów. Były prezes Pogoni Szczecin, Dawid Ptak, powiedział niegdyś w prokuraturze, że przed kwietniowym meczem w 2004 roku, pomiędzy Pogonią a Stasiakiem Opoczno, Stasiak przekazał, że nie zależy mu na wyniku, dlatego wystawi rezerwowy skład. Ponadto chce zagrać w tym spotkaniu, przy dwudziestu tysiącach kibiców i strzelić gola. I tak też się stało, ponieważ pojawił się na placu gry. Bramki jednak nie zdobył.

W 2006 roku został zatrzymany przez policję, której przyznał się do popełnionych przestępstw i poddał się karze. Kilka lat później poinformował, że nie ma już nic wspólnego z piłką nożną i nie chce do tego wracać. Jego obecność na meczu polskiej reprezentacji może dziwić, zwłaszcza że Stasiak został wykluczony ze struktur PZPN najpierw dożywotnio, aby później w 2016 roku skrócono mu dyskwalifikację do 10 lat.