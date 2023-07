Świetny początek Polaków w meczu o wszystko. Ostatecznie zabrakło jednego. Koniec marzeń

Reprezentacja Polski do lat 19 przed ostatnią kolejką była w trudnej sytuacji w kontekście awansu do półfinału turnieju. Biało-Czerwoni musieli bowiem w trzeciej serii wygrać z Włochami. Każdy inny wynik sprawiłby, że drużyna prowadzona przez trenera Marcina Brosza odpadłaby z turnieju. To efekt tego, że po dwóch kolejkach Włosi i Polacy mieli po trzy punkty, identyczną różnicę bramek (0), ale to Włosi zdobyli pięć goli, a nasz zespół tylko dwa. Gdyby Polacy zdołali wygrać z najsłabszą w grupie Maltą wyżej niż 2:0, to z Włochami wystarczyłby remis.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Przerażające kulisy wypadku bramkarza PSG. "Myśleli, że nie żyje"

Polacy świetnie rozpoczęli mecz. Prezent od włoskiego bramkarza

Mecz rozpoczął się kapitalnie dla Polaków. Już w dziewiątej minucie na strzał z ok. 25 metrów zdecydował się Igor Strzałek. Pomocnik Legii nie strzelił mocno i bardzo precyzyjnie, ale Davide Mastrantonio, bramkarz Włochów, popełnił błąd i przepuścił piłkę po rękach. Ta wpadła do siatki.

Chwilę wcześniej Polaków przed stratą gola po strzale z trzech metrów Esposito, uratował kapitalną paradą Oliwier Zych. Mimo prowadzenia Biało-Czerwoni nie zostali zepchnięci do defensywy.

Niestety dla Polaków, Włosi potrafili się, zwłaszcza po przerwie na wodę (w 25. minucie) podnieść po straconym golu. W 34. minucie kapitalny rajd od środka boiska przeprowadził Samuele Vignato. Włoch pobiegł kilkadziesiąt metrów, wbiegł w pole karne, minął Wiktora Smolińskiego i podał do Luisa Sahy, a ten strzelił do pustej bramki.

Nie minęła minuta, a nasi rywale mieli znakomitą szansę na objęcie prowadzenia. Tym razem Saha dośrodkował z prawej strony, a na ósmym metrze fatalnie przestrzelił nieobstawiony przez nikogo Vignato. Chwilę później mogło sprawdzić się przysłowie, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Po składnej akcji Polaków, pojedynek w polu karnym wygrał Jordan Majchrzak, piłkę przejął Junior Nsangou, strzelił z 13 metrów, ale świetnie obronił włoski bramkarz.

Bardzo słaba druga połowa Polaków. Zabrakło sytuacji

W drugiej połowie przez długi okres czasu nie działo się nic ciekawego. Więcej było fauli, niedokładnych podań niż dogodnych okazji i składnych akcji. W 69. minucie po nieco przypadkowym zagraniu i rykoszecie, na ósmym metrze znalazł się Esposito, ale jego strzał świetnie obronił Zych.

Polacy w tej części grali dużo słabiej w ofensywie niż w pierwszych 45 minutach. Brakowało składnych akcji, strzałów na bramkę, a przede wszystkim 100 proc. okazji. W doliczonym czasie gry Biało-Czerwoni atakowali już niemal całą drużyną, ale to również nic nie dało.

W półfinale mistrzostw Europy do lat 17 zagrają Portugalia, Włochy, Hiszpania. Czwartym półfinalistą będzie Norwegia lub Islandia.

PSG ruszyło na dobre. Wielki transfer. 45 milionów za gwiazdę Bayernu

Włochy - Polska 1:1 (1:1)

Bramki: Hasa (34.) - Strzałek (9.)

Włochy: Mastrantonio - Missori Ż , Dellavalle, Regonesi, Kayode - Faticanti Ż (77. Amatucci), Chiarodia, Ndour Ż - Hasa, Esposito (83. Turco Ż ), Vignato (77. Koleosho).

, Dellavalle, Regonesi, Kayode - Faticanti (77. Amatucci), Chiarodia, Ndour - Hasa, Esposito (83. Turco ), Vignato (77. Koleosho). Polska: Zych - Bugaj (82. Kaczmarski), Smoliński, Matysik, Drapiński, Lewicki Ż (55. Brzozowski) - Kowalczyk (46. Urbański), Kozubal, Strzałek (71. Kowalski) - Majchrzak Ż, Nsangou (46. Pieńko).

Tabela grupy A: