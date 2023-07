Są nowe wieści ws. Edwina van der Sara

Edwin van der Sar w miniony piątek doznał wylewu krwi do mózgu. Legendarny bramkarz przebywał wówczas na wakacjach w Chorwacji, a konkretnie w Hvarze, dlatego też przetransportowano go do szpitala w Splicie. Lekarze przekazali najnowsze informacje na temat jego zdrowia, które są pocieszające.

