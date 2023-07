Kiedyś grał w ekstraklasie. Teraz zhańbił się słowami o Rosji. Co za wstyd

Kenny Saief jest Amerykaninem izraelskiego pochodzenia. Dotychczas cztery razy zagrał w reprezentacji USA. Długo zapowiadał się na piłkarza klasy międzynarodowej. Ma za sobą grę w Lidze Europy w sezonach 2016/17 (Gent) i 2018/19 (Anderlecht) i Lidze Mistrzów w barwach ekipy z Gandawy w sezonie 2015/16. Jego kariera jednak znacznie wyhamowała, czego rezultatem była tułaczka po klubach spoza czołówki.

Trafił także do polskiej ekstraklasy, gdzie w barwach Lechii Gdańsk występował w ramach wypożyczenia najpierw od lutego do czerwca 2020 roku, a następnie w dwóch kolejnych rundach. Po sezonie 2020/21 opuścił Polskę, gdzie nie stał się gwiazdą ligowego formatu. Jego dalsza droga prowadziła do Izraela (ekipa Ashdod), a później do Neftczi Baku, gdzie gra do dziś.

Byłemu piłkarzowi ekstraklasy podoba się Rosja

Od 2022 roku w zespole z Azerbejdżanu strzelił osiem goli. Ponownie głośno stało się o nim, gdy udzielił wywiadu rosyjskim mediom. Zapytano go o podróż do Rosji w ramach rozgrywanego tam z udziałem jego drużyny turnieju PARI Premier Cup. Saief nie miał wątpliwości co powiedzieć: "To jest piłka nożna. Wykonujemy swoją pracę. Petersburg to wspaniałe miasto, a Rosja to świetny kraj".

"Kiedy dowiedziałem się, że jedziemy na ten turniej, nie miałem żadnych wątpliwości i nie zadawałem żadnych pytań" - dodał Saief, którego zapytano także o to, czy rosyjscy piłkarze mogliby zagrać w amerykańskiej lidze piłkarskiej MLS. "To trudne pytanie, ale tak myślę, że to możliwe. Jeśli klub by go chciał, to czemu nie"