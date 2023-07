Rzuci wyzwanie Lewandowskiemu. Selekcjoner jest o tym przekonany. "To normalne"

FC Barcelona znalazła konkurenta dla Roberta Lewandowskiego. Sięgnięto po wielki talent z Brazylii - Vitora Roque. Ma on uzupełnić braki Barcelony w zestawieniu klasycznych napastników. W poprzednim sezonie po odejściu Memphisa Depaya na pozycji typowej "9" pozostał w szeregach "Blaugrany" wyłącznie Polak.

Teraz pole manewru dla Xaviego poszerza się o Roque. 18-letni zawodnik uznawany za jeden z największych talentów w Brazylii. Według informacji Fabrizio Romano dziennikarza specjalizującego się w transferach FC Barcelona za jego transfer zapłaci 30 milionów euro plus 30 milionów euro zmiennych.

Zawodnik znacznie mniej znany w Europie aniżeli w Ameryce Południowej ma kilka wielkich atutów. Wymienia się wśród nich jego mobilność i technikę. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie on mógł występować w Barcelonie już od najbliższego sezonu. To zależy od tego, czy "Dumie Katalonii" uda się sprzedać Ferrana Torresa i Francka Kessiego.

Victor Roque to nowy napastnik Barcelony. Kwestia rejestracji gracza pozostaje otwarta

Jeśli taka operacja powiodłaby się i Barca zarejestrowałaby Roque, to bardzo szybko może on wygryźć ze składu Lewandowskiego. Takie przekonanie między wierszami wyraził selekcjoner brazylijskiej młodzieżówki Ramon Menezes. - To bardzo obiecujący młody człowiek, z dużą przyszłością. Barca wygrywa dużo, bierze świetnego piłkarza. Roque jest mobilną dziewiątką - opisał swojego podopiecznego.

- Brazylijczycy potrzebują trochę czasu, aby znaleźć najlepszą wersję siebie w Europie. To normalne. Myślę jednak, że Vitor Roque może bardzo szybko dostosować się do futbolu Barcy. Fizycznie i technicznie jest przygotowany, bardzo dobrze rozumie grę. To ułatwi mu zrozumienie jego taktycznego miejsca w zespole pomimo młodego wieku - powiedział trener w wywiadzie z telewizją RAC1.