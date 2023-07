Pokonali rywali 22:0! Strzelali gole seriami. Wręcz kuriozalny mecz [WIDEO]

W piłce nożnej dwucyfrowe wyniki zdarzają się niezwykle rzadko. W 2021 roku pisaliśmy o wygranej Wybrzeża Rewalskie Rewal z Pomorzaninem Nowogard aż 53:0. Był to prawdopodobnie najwyższy wynik w historii oficjalnych rozgrywek piłkarskich w Polsce. W nocy z soboty na niedzielę w Stanach Zjednoczonych również padł nieoczekiwany rezultat.

Texas United zdominował przeciwnika! Dwucyfrowy wynik w Stanach Zjednoczonych

O 2:00 w nocy czasu polskiego Texas United mierzył się z Blue Goose w ramach ligi USL League Two. Był to już 11. mecz obu ekip w bieżącym sezonie amerykańskiej dywizji Środkowego Południa. Zdecydowanym faworytem był zespół z Teksasu - ich rywale to jedna z najsłabszych drużyn ligi.

Texas United już od początku spotkania potwierdzał swoją przewagę nad rywalem. Pierwszy gol w meczu padł w 16. minucie. I wtedy się zaczęło! Niespełna trzy minuty później było już 4:0! Do przerwy piłkarze z Teksasu zdobyli dziewięć bramek i prowadzili 9:0.

Po zmianie stron gospodarze rozstrzelali się jeszcze bardziej! W 45. minut zanotowali aż trzynaście trafień - pierwsze z nich padło w 51. minucie spotkania. Teksańczycy zdominowali swoich przeciwników i ostatecznie na tablicy wyników po końcowym gwizdku sędziego było 22:0!

Texas United to jedyny niepokonany zespół ligi. Po 11 meczach mają także niebywały bilans bramkowy - 2:64. Zdobyli najwięcej goli spośród wszystkich drużyn, a w sobotę jeszcze podreperowali swój bilans. Z kolei dla Blue Goose była to dziewiąta porażka w tym sezonie. Drużyna zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli.