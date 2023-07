Van der Sar walczy o życie w szpitalu. Ukochany klub o nim nie zapomniał

W piątek 7 lipca na świat spłynęła druzgocąca wiadomość dotycząca Edwina van der Sara. Prezes Ajaxu, a także jego legendarny zawodnik, doznał krwotoku do mózgu. Obecnie lekarze walczą o jego życie. Do zdarzenia doszło podczas urlopu 52-latka w chorwackim Splicie.

Ajax Amsterdam jednoczy się z legendą. Piękny gest

Dzień po ujawnieniu dramatycznych wieści z Chorwacji, Ajax Amsterdam rozegrał mecz towarzyski z zespołem prowadzonym przez byłego trenera Lechii Gdańsk Tomasza Kaczmarka - holenderskim Den Bosch. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, jednak w mediach więcej mówi się o pewnym geście.

Ajax Amsterdam pojawił się na boisku w symbolicznych zielonych koszulkach bramkarskich z numerem "1" i nazwiskiem van der Sar. W nich zapozowali także do przedmeczowej fotografii. Był to oczywiście gest wsparcia dla legendarnego Holendra. "Wszyscy jesteśmy z Tobą, Edwinie" - czytamy na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

W komentarzach swoje wsparcie dla legendy klubu przekazali także kibice oraz internauci. "Wracaj szybko do zdrowia", "Zdrowiej" - czytamy.

Edwin van der Sar to legenda futbolu. W przeszłości występował w barwach Ajaxu, Juventusu czy Manchesteru United. To właśnie z angielskim i holenderskim klubem wygrał Ligę Mistrzów. Zaliczył też wiele występów w reprezentacji Holandii - dokładnie 130, a 72 razy zachował czyste konto. Po zakończeniu kariery został w sporcie. Od 2016 roku jest prezesem Ajaxu - za jego kadencji klub odnosił wielkie sukcesy. 30 maja Holender złożył rezygnację z funkcji, którą ma pełnić do 1 sierpnia.