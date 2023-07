Kapitalne wejście Michała Skórasia. Już zachwyca w nowym klubie [WIDEO]

Michał Skóraś w lecie zamienił Lecha Poznań na belgijski Club Brugge za imponujące sześć milionów euro. Skrzydłowy reprezentacji Polski jest już po wakacjach i dołączył do nowego klubu, a wraz z nim przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. Na razie spisał się kapitalnie w sobotnim sparingu.

Michał Skóraś już asystuje. Kapitalne wejście do Club Brugge

W ramach przygotowań do kolejnego sezonu Club Brugge zmierzyło się w meczu towarzyskim z K Beerschot VA. Pomimo braku stawki spotkania, to właśnie nowy klub Skórasia był zdecydowanym faworytem meczu, ponieważ wielu zawodników miało coś do udowodnienia trenerowi.

W tej grupie z pewnością jest Michał Skóraś, który walczy o miejsce w pierwszym składzie na kolejny sezon. Sparing rozpoczął od pierwszej minuty i już 24 minuty po jego rozpoczęciu pokazał się z kapitalnej strony. Polak otrzymał piłkę na prawej stronie boiska po składnej akcji kolegów. Po przyjęciu podciągnął akcję o kilka metrów i prawą nogą posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne. Piłka trafiła wprost na głowę Hansa Vanakena i pomimo interwencji bramkarza wpadła do siatki. Tym samym Skóraś zapisał na swoim koncie asystę, a jego zespół wygrywał 1:0. Akcję z jego udziałem można zobaczyć od 31 minuty i 28 sekundy poniższego wideo.

Na drugą połowę 23-latek już nie wybiegł, podobnie jak wszyscy zawodnicy, którzy zaczynali pierwsze 45 minut. Finalnie Club Brugge wygrało 3:0, a bramki dołożyli Thiago i Roman Jaremczuk. Kolejny sparing zespołu z Brugii już w środę 12 lipca, a ich rywalami będą piłkarze holenderskiego Feyenoordu.

Po czterech kolejnych sparingach ekipa Skórasia przystąpi do walki o grę w Lidze Konferencji Europy. Zmagania zacznie w drugiej rundzie 27 lipca meczem domowym z AGF Aarhus, a rewanż zostanie rozegrany 3 sierpnia. Z kolei liga belgijska startuje 30 lipca, a pierwszy mecz Brugge rozegra z Mechelen.