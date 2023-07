Oto data prezentacji Leo Messiego w nowym klubie. Do zakreślenia w kalendarzu

W ostatnich tygodniach w zagranicznych mediach trwała saga transferowa związana z Leo Messim. Argentyńczyk nie zamierzał przedłużyć wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu z PSG i wiele mówiło się o jego powrocie do FC Barcelony. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, a zawodnik przeniesie się do Interu Miami.

Oto data prezentacji Leo Messiego. Oficjalnie

W piątek Inter Miami opublikował w mediach społecznościowych wideo, które oficjalnie potwierdziło transfer Messiego. Zdaniem dziennikarza Nico Bravo zawodnik wyląduje w Stanach Zjednoczonych już w najbliższy wtorek 11 lipca. Tego dnia podpisze pozostałe części kontraktu. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami oficjalna prezentacja piłkarza odbędzie się 16 lipca.

O kulisach transferu napastnika opowiedział większościowy właściciel Interu Miami Jorge Mas. - Spędziłem trzy lata negocjując transfer Messiego. Ostatnie półtora roku było bardzo pracowite. Widziałem, że pod koniec maja zmierzamy do końca. Nie chciałem, żeby czuł presję. Rozmawialiśmy w Barcelonie, Miami, Rosario, Doha - powiedział w rozmowie z "El Pais". I dodał, że Messi będzie zarabiał w Miami od 50 do 60 milionów dolarów na sezon.

Nie tylko Leo Messi. Inter ściągnął dwóch kolegów z FC Barcelony

Leo Messi nie będzie jedynym byłym piłkarzem FC Barcelony, który zasili Inter Miami. Do klubu trafił również Sergio Busquets, którego prezentacja także odbędzie się 16 lipca. Wiele wskazuje na to, że zespół wzmocni również Jordi Alba.

Leo Messi ma za sobą bardzo udany sezon. W barwach PSG rozegrał łącznie 41 meczów, w których strzelił 21 goli i zaliczył 20 asyst. Największy sukces osiągnął jednak z reprezentacją Argentyny. W grudniu został z drużyną narodową mistrzem świata.