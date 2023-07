Klamka zapadła. UEFA utworzyła nowe rozgrywki. Jest decyzja

W marcu trener Jose Luis Mendilibar obejmował Sevillę z jasnym celem: miał utrzymać w hiszpańskiej ekstraklasie zespół, który miał zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. 62-latek nie tylko utrzymał Sevillę, ale i zdobył z nią Ligę Europy, po kontrowersyjnym finale z Romą. To był już siódmy triumf w tych rozgrywkach (pięć zdobytych LE i dwa Puchary UEFA). Ale już za moment Sevilla będzie miała okazje do kolejnych trofeów.

Już 16 sierpnia na stadionie w Pireusie Manchester City podejmie Sevillę w starciu o Superpuchar Europy. Co ciekawe: zespół z Andaluzji tylko raz wygrał to trofeum, gdy w 2006 roku rozbił 3:0 Barcelonę. Ale to nie jedyny puchar, który latem może zgarnąć Sevilla.

Nowe rozgrywki debiutują już w lipcu

UEFA właśnie poinformowała, że 19 lipca odbędzie się pierwsza edycja Club Challenge. To będzie coroczne starcie zwycięzców Ligi Europy i Copa Sudamericana, a więc południowoamerykańskich rozgrywek.

Rywalem Sevilli na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán będzie Independiente del Valle z Ekwadoru. Premierowa edycja rozgrywek nosi nazwę "Antonio Puerta XII". W ten sposób UEFA chce upamiętnić byłego piłkarza Sevilla, który zmarł w 2007 roku.

- Nie ma dogrywki, więc jeśli na koniec podstawowego czasu gry będzie remis, to dojdzie do rzutów karnych. Zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane patery i medale. Sędziowie w tej edycji zostaną powołani przez UEFA - wyjaśniono najważniejsze zasady.

Nowe rozgrywki to kolejny efekt współpracy europejskich władz i tych z Ameryki Południowej. Kolejny, bo poprzednim była Finalissima, a więc starcie mistrzów Europy z mistrzami Ameryki Płd. W pierwszej edycji Argentyna rozbiła 3:0 Włochów.