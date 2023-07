Dramatyczne wieści. Legenda futbolu trafiła do szpitala. Krwotok do mózgu

Ajaks Amsterdam ma za sobą solidny sezon. Choć nie udało mu się obronić mistrzostwa Holandii, to ostatecznie zakończył rozgrywki na trzeciej lokacie, dzięki czemu zakwalifikował się do fazy play-off Ligi Europy. Teraz władze klubu przygotowują się do kolejnego sezonu i finalizują transfery. Nie jest to jednak dla nich spokojny okres. W piątek 7 lipca nadeszły smutne informacje.

Prezes Ajaksu trafił do szpitala. Doznał krowotoku

Jak poinformował oficjalny profil klubu na Twitterze, poważnych problemów ze zdrowiem nabawił się Edwin van der Sar, legendarny piłkarz holenderskiej drużyny, a obecnie jej prezes. "Miał krwotok do mózgu. Obecnie przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii, jego stan jest stabilny. Gdy pojawią się bardziej konkretne informacje, nastąpi aktualizacja. Wszyscy w Ajaxie życzą Edwinowi szybkiego powrotu do zdrowia. Myślimy o Tobie" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Więcej informacji na temat okoliczności zdarzenia przekazały zagraniczne media. Okazuje się, że do krwotoku doszło w trakcie wakacji - były bramkarz w ostatnich dniach przebywał w Splicie w Chorwacji.

Edwin van der Sar to legenda futbolu. W przeszłości występował w barwach Ajaksu, Juventusu czy Manchesteru United. To właśnie z angielskim i holenderskim klubem wywalczył Ligę Mistrzów. Zaliczył też wiele występów w reprezentacji Holandii - dokładnie 130, a 72 razy zachował czyste konto.

Po zakończeniu kariery van der Sar pozostał związany ze sportem. Zaczynał jako dyrektor ds. marketingu, a w 2016 roku awansował na prezesa Ajaksu. To za jego kadencji klub osiągnął liczne sukcesy, jak choćby półfinał Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19. Holender złożył rezygnację z posady prezesa 30 maja, choć porozumiał się z klubem, że będzie pełnił tę zaszczytną funkcję do 1 sierpnia.