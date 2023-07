Przyszedł Guardiola i zniszczył im futbol. Legenda kadry Niemiec mówi to na poważnie

Reprezentacja Niemiec od kilku lat osiąga wyniki znacznie poniżej oczekiwań. Na mistrzostwach świata w 2018 i 2022 r. nie wyszła z grupy, a na Euro 2020 odpadła w 1/8 finału. Można się zastanawiać, co stoi za zapaścią drużyny, która na sześciu wcześniejszych turniejach zawsze dochodziła do strefy medalowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Bastian Schweinsteiger o problemach reprezentacji Niemiec. Przywołał Pepa Guardiolę

O problemy niemieckiej drużyny narodowej został zapytany Bastian Schweinsteiger, 121-krotny reprezentant kraju, który miał wielki wkład sukcesy niemieckiej piłki. Wskazał on na zmianę w podejściu do gry, którą zapoczątkował Pep Guardiola. - Cóż, to bardzo trudna sytuacja dla reprezentacji Niemiec i piłki nożnej w ogóle. Myślę, że zaszło wiele zmian. Kiedy Pep Guardiola przyjechał do kraju i dołączył do Bayernu Monachium (przed sezonem 2013/14 - red.), wszyscy zaczęli wierzyć, że musimy grać futbol oparty na krótkich podaniach i tak dalej - powiedział w rozmowie z talkSPORT.

Żona Messiego pokazała się w bikini. Natychmiastowa reakcja Lewandowskiej

Zdaniem Schweinsteigera była to o tyle istotna zmiana, że Niemcy wcześniej grali w nieco inny, bardziej bezpośredni sposób, a jednocześnie rywale czuli wobec nich duży respekt. - W pewnym sensie traciliśmy nasze wartości. Myślę, że większość innych krajów patrzyła na Niemców jak na wojowników, którzy grają do samego końca. Przez 7-8 lat zapomnieliśmy o tym, bardziej skupiliśmy się na ładnej grze podaniami - stwierdził.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Cristiano Ronaldo ma nowego trenera. Sam go rekomendował

Niemcy nie mogą wygrzebać się z dołka. Posada Hansiego Flicka wisi na włosku

Wydawało się, że na niemiecką reprezentację pozytywnie wpłynie zmiana selekcjonera. Po Euro 2020 Joachima Loewa zastąpił Hansi Flick, który z Bayernem wygrał wszystkie możliwe trofea. Jego kadencja na razie jest rozczarowująca, od czasu nieudanego mundialu w Katarze Niemcy rozegrali pięć meczów towarzyskich i odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Z tego powodu nasilają się spekulacje o zwolnieniu trenera, w dodatku nie może on liczyć na poparcie kibiców.