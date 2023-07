Cristiano Ronaldo ma nowego trenera. Sam go rekomendował

Cristiano Ronaldo wraz ze swoim klubem - saudyjskim Al Nassr przygotowuje się do nowego sezonu na obozie w portugalskim Faro. W czwartek dołączył do nich nowy szkoleniowiec. Wicemistrzowie Arabii Saudyjskiej właśnie podpisali kontrakt z Luisem Castro. Jego długość nie została ujawniona.

Cristiano Ronaldo ma nowego trenera. Czekał prawie trzy miesiące

O tym, że Castro jest główny kandydatem do objęcia Al Nassr informowaliśmy niespełna tydzień temu. Teraz zatrudnienie Portugalczyka stało się faktem. W czwartek klub potwierdził to na Twitterze, a nieco później opublikował zdjęcia z pierwszego prowadzonego przez Castro treningu.

Na nowego trenera piłkarze Al-Nassr czekali od połowy kwietnia tego roku. Wówczas klub zwolnił Rudiego Garcię. Francuz został obarczony winą za niesatysfakcjonujące wyniki. Mimo sprowadzenia Ronaldo zespół z Rijadu nie był w stanie sięgnąć po ani jedno trofeum, a mistrzostwo kraju trafiło do Al-Ittihad. Sezon dokończył pod wodzą trenera tymczasowego - Chorwata Dinko Jelicicia. Zdołał on dowieźć drugie miejsce w lidze i zagwarantować udział w barażach o wejście do fazy grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Luis Castro obejmuje Al Nassr. Trenerska ofensywa Saudów

Teraz stery przejmuje Luis Castro. 61-latek do końca czerwca przez niespełna półtora roku prowadził brazylijskie Botafogo, które zostawił jako lidera trwającego sezonu ligi brazylijskiej. Ma już pewne doświadczenie w pracy w krajach arabskich. Zanim bowiem trafił do Brazylii, trenował katarskie Al-Duhail. W Europie najbardziej znany jest jednak z pracy dla Szachtara Donieck (lata 2019-21), z którym zdobył mistrzostwo kraju i dwukrotnie pokonał Real Madryt w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wcześniej prowadził drużyny portugalskie m.in. Vitorię Guimaraes, Chaves, Rio Ave czy FC Porto (jako trener tymczasowy oraz drużynę B).

Według dziennikarzy talkSport w zatrudnienie Portugalczyka mocno zaangażowany był Cristiano Ronaldo, który sam go rekomendował. Castro jest już trzecim trenerem, który tylko w tym tygodniu zasilił klub z Saudi Pro League. Poza nim do Arabii przyszli także Jorge Jesus, który objął Al-Hilal, a także Steven Gerrard - nowy szkoleniowiec Al-Ettifaq.