Polak kontra niemiecki trener. "Byłem gotów wypłacić mu bombę"

Szatnia piłkarska to czasami naprawdę specyficzne środowisko. Niektórzy trenerzy stawiają na zdrową motywację i z uśmiechem na twarzy starają się rozwijać drużynę i swoich piłkarzy. Inni szkoleniowcy stosują nieco bardziej rygorystyczne metody treningowe i mentalne, które czasami ocierają się o dyskryminacje, o czym przed laty przekonał się Radosław Kałużny.

Radosław Kałużny opowiedział o niemieckim trenerze. "Był wyraźnie uprzedzony do Polaków"

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" 41-krotny reprezentant Polski nawiązał do swojego pobytu w Bayerze Leverkusen, do którego trafił w styczniu 2003 roku. Ówczesnym trenerem drużyny był Thomas Horster. Z opowieści Kałużnego wynika, ze niemiecki szkoleniowiec zdecydowanie nie był przyjaźnie nastawiony do sąsiadów ze Wschodu. 49-latek jasno stwierdził, że nienawidził współpracy z Horsterem.

- Znienawidziłem natomiast trenera Thomasa Horstera. Miałem z tym wyjątkowym dziadem do czynienia w Bayerze Leverkusen. Naprawdę był wyraźnie uprzedzony do Polaków. Raz miałem już zaciśniętą pięść, byłem gotów wypłacić mu bombę i zapewne z hukiem zakończyć swój pobyt w Bayerze. W ostatniej chwili Oliver Neuville mnie powstrzymał. Na ligowe mecze Horster brał zawsze 19 piłkarzy. I ogłasza w szatni, że bierze 18, a Kałużny idzie na trybuny. Bez żadnego powodu. Po prostu postanowił mnie upokorzyć. "Zostaw Radek, zostaw…" – wyszeptał Neuville, widząc mnie zagotowanego i trzęsącego się z nerwów. Od tego momentu przez kilka miesięcy ten pożal się Boże trenerek starał się mnie gnębić - wspominał Radosław Kałużny.

Oprócz tego były piłkarz m.in. Zagłębia Lubin czy Jagiellonii Białystok zdradził, że pewnego razu Thomas Horster dostał w twarz od polskiego pracownika Bayeru, który dbał o murawę na stadionie. Niemiecki trener zaczepił naszego rodaka, po czym doszło do rękoczynu.

- Powtórzę z satysfakcją, bo o nim też kiedyś tu napomknąłem: dostał w gębę od Polaka zajmującego się pielęgnowaniem murawy na boiskach Bayeru. Burknął na naszego rodaka, choć ten sumiennie pracował. No i trener wrócił do domu z obitą mordą. Może się pan śmiać, ale ten gość naprawdę nie lubił Polaków - dodał były kadrowicz.

Radosław Kałużny podczas dwuletniego pobytu w Bayerze Leverkusen rozegrał 21 spotkań, w których nie udało mu się zdobyć żadnej bramki czy asysty. W 2005 roku piłkarz za 900 tys. euro trafił do Rot-Weiss Essen.